BILA SAM TAMO GDE MARINKO SAD ODLAZI... Potresne reči i suze Nade Obrić - Sigurna sam da ću ubrzo za njim, među anđele

Nada Obrić se rasplakala pričajući o Marinku Rokviću, a njene reči nateraće vam suze na oči.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

Marinko Rokvić nas je napustio u 68. godini, a njegova smrt potresla je čitavu javnost. Njegove kolege ne pronalaze reči kojima bi opisale bol, tugu i žal za odlaskom jednog od najvećih pevača, velikog gospodina i prijatelja.

Nada Obrić se s Marinkom poslednji put čula krajem septrembra ove godine, kada su dugo razgovarali i ništa nije naslućivalo na tragediju.

Nakon što je porodici izjavila saučešće, rasplakala je u emisiji "Sceniranje" posvećenoj Marinku Rokviću na Kurir televiziji, a njene reči mnoge su potresle.

"Ja sam bila tamo gde sad odlazi Marinko. Vratila sam se, ne znam kako... A tamo je toliko lepo da ne postoje ljudske reči koje bi to objasnile. Da je meni bilo žao što sam se vratila. On je tamo među anđelima, sigurna sam. Neću moći zbog situacije da mu odem na sahranu, ali sam sigurna da ću ubrzo za njim i da će me on tamo sačekati. Umorila sam se od svega....", izjavila je u suzama Nada Obrić.

Poznato je da je Nada Obrić čak četiri puta pobedila rak, te su ove njene reči u emisiji zvučale još potresnije.

Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra u Beogradu, a borio se s rakom pankreasa. Bolest je krio od javnosti, a njegove kolege su znale u kakvom je zdravstvenom stanju.

Rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu, a karijeru je započeo davne 1974. godine. U svojoj bogatoj karijeri snimio je dvadeset i jedan studijski album i nekoliko singl ploča.