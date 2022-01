MIRKA JE DUGO O OVOME ĆUTALA! Progovorila o odrastanju bez oca, a početno slovo njenog imena krije TAJNU!

Glumica Mirka Vasiljević, odrasla je bez oca, a jednom prilikom otkrila je manje poznate detalje o svom životu.

Izvor: Pink tv /printscreen

Gostujući u jednoj emisiji Mirka je objasnila kako je ime dobila upravo po svom ocu, te naglasila da joj muške figure u životu ipak nije manjkalo.

Ime njenog pokojnog oca bilo je Mirko, a svi u užoj porodici "dijele" početno slovo imena.

"Odrasla si bez oca. To je činjenica i imala si neku figuru oca u svom teči", počela je bila voditeljka razgovor.

"To su neke teme o kojima stvarno nikada nisam pričala u medijima... Uvijek sam se trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam dijelila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu", naglasila je bila Mirka gostujući u "Rada sam".

Pogledajte i kako izgleda Mirkina majka Mirjana koja se bavi vazduhoplovstvom, a mnogi kažu da nevjerovatno liče: