OVAKO IZGLEDA MAJKA MIRKE VASILJEVIĆ: Bavi se vazduhoplovstvom, a mnogi kažu da glumica NEVEROVATNO LIČI NA NJU! (FOTO)

Mirka Vasiljević, koja je nedavno po četvrti put postala majka, nikada nije krila koliku joj pomoć pružaj roditelji njenog izabranika, kao i njena majka Mirjana.

Majka slavne glumice je direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološke usluge i usluge vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, a kroz čitavu svoju, ali i ćerkinu uspešnu karijeru se nije isticala u javnosti.

U svojoj 15. godini Mirjana se opredelila za vazduhoplovstvo. Nakon prakse u srednjoj školi u kontroli letenja prošla je regrutaciju i od asistenta na sektoru, preko svih pozicija u Sali na sektoru, specijaliste, instruktora, šefa odeljenja, načelnika, stigla do sadašnje funkcije.

Mirka nikad javno nije govorila o uspesima svoje majke, ali jeste o ocu koji je umro, a po kom je dobila ime. Njen otac zvao se Mirko, a ona je jednom pričala o toj bolnoj temi.

"To su neke teme koje ja stvarno nikada nisam pričala u medijima i to su neke teme koje se ne moraju preterano pričati. Ja sam se uvek trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam delila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu", rekla je ona tada.