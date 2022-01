ŽAO MI JE ŠTO SU SHVATILI KAO PROVOKACIJU! Milena za MONDO o najvećem SKANDALU i slici koja je obilježila 2021. godinu

Pjevačica Milena Ćeranić sumirala je 2021. godinu i prisjelila se svih lijepih, ali i nekih neprijatnih situacija koji su sada daleko iza nje!

Milena Ćeranić Novu godinu dočekala je sa svojom najvjernijom publikom i bendom u Banjaluci gde su napravili sjajan provod i atmosferu za pamćenje, a nama je otkrila po čemu će definitivno pamtiti 2021. godinu i da li bi nešto izbrisala iz nje da može.

"Pamtiću je definitivno po nekim ljudima koji su ušli u moj život, onima koji su tu ostali, po vraćanju starog života pod nekim novim okolnostima i po nekim lijepim događajima u okviru moje porodice. Iz sjećanja ne bih izbrisala apsolutno ništa jer smatram da sve greške, loše procjene i loše ljude treba držati u memoriji kako bi u budućnosti znali kako da se ponašamo u istim ili sličnim životnim situacijama", rekla je Milena za MONDO.

Milena se našla se u centru skandala kada su joj na rođendanu fudbalera Vujadina Savića tražili da otpjeva pjesmu "Mladiću moj", ali sa izmijenjenim tekstom - umjesto "mladiću moj, problem je tvoj što si mi tako sladak", Milena je pjevala "Mladiću moj, problem je tvoj što si ti srpski heroj".

Pjevačica je objasnila da nije znala u tom trenutku o kome pjeva, a za MONDO je otkrila kako se osjećala kada su joj objasnili da misle na Ratka Mladića i da li je bila spremna na kritike, te kako je reagovala na negativne komentare.

"Kada ste čisti pred sobom i pred Bogom i kada vaša porodica i prijatelji znaju da niste osoba koja je na bilo kakav način povezana sa nacionalizmom, politikom i fašizom onda nema razloga da vas bude sramota i grize savjest, tako je bilo i u mom slučaju. Jedino zbog čega mi je bilo žao što se ta situacija dogodila je zbog ljudi koje sam možda nenamjerno povrijedila i koji su to shvatili kao provokaciju, ali sam se tim ljudima izvinila i rekla istinu. Ljudi koji su jedva dočekali da seju i šire mržnju, bez da su sačekali da čuju istinu, me ne zanimaju",bila je jasna i direktna Milena kao i uvijek i dodala:

"U mom životu nema mjesta za negativnu energiju. Inače gotovo nikad ne čitam komentare na portalima, društvenim mrežama i slično, a tih dana sam se skroz izolovala od toga i nisam dopustila da sebi stvaram nervozu zbog neistina. Nepravda je nešto me najlakše i najbrže izbaci iz takta. Od svojih dragih ljudi sam čula da dobijam i kritike i brdo hvalospeva, ali kako ne želim da me neko vrijeđa, tako ne želim i da me neko voli i hvali zbog nečega što nisam i što nije dio mene, mog vaspitanja i pogleda na život i ljude".

Jedna Milenina slika privukla je veliku pažnju na društvenim mrežma i izazvala brojne pozitivne reakcije. Milena je i izvodila akrobacije na obruču koji visi s plafona i pokazala da je u odličnoj formi, a za MONDO je otkrila šta sve "žrtvujete" za dobru liniju i kako je održava.

"Nažalost, ne mogu da dam nikakav magičan trik za kondiciju i dobru liniju sem treninga i zdrave ishrane. Postala sam zavisna od treninga, a pored akrobacija na obruču, koje su jedan divan, umjetnički i ženstven vid treninga, aktivno treniram i kik boks koji nešto totalno drugačije".

Milena je poznata kao pjevačica "bez dlake na jeziku" koja uvijek konkretno i direktno kaže šta misli, tako je u više navrata isticala da njeno svojevremeno učešće u rijalitiju "Frama" nije bilo najljepše iskustvo, a nas je zanimalo šta bi trebalo da ima neki rijaliti kako bi Milenu možda pridobio da se opet takmiči u jednom ovakvom formatu.

"Moje učešće u rijalitiju nije bilo lijepo iskustvo jer ja pre svega nisam ni željela da u isti uđem, već je neko drugi tu odluku doneo umjesto mene, a na meni je bilo samo da to prihvatim. Sigurna sam da se više nikada ne bih pojavila u nekom rijalitiju, a kada bi se to desilo taj rijaliti bi bio sve ono što današnji rijaliti programi nisu. Apsolutna sloboda, kontakt sa ljudima, svakodnevne aktivnosti i obaveze, to je ono što je realan život i gdje svako može da prikaže sebe onakvim kakvim jeste, a rijaliti programi koji se danas prikazuju meni više liče na eksperimente i poigravanje sa ljudskom psihom i životima nego na realnost", istakla je Milena Ćeranić za MONDO i otkrila nam šta nam novo sprema u 2022. godini:

"Polako, ali sigurno spremam svašta nešto. Biće to jedan projekat gde ću zaista publici dati 100 procenta sebe. Ne bih ništa više da otkrivam jer ne volim da javno prezentujem svoje planove sve dok nisu u nekoj završnoj fazi realizacije".

Pitali smo Milenu i da li je srećno zaljubljena, da li možemo da očekujemo neku svadbu u ovoj godini, evo šta nam je rekla:

"Srećna sam i zadovoljna i to je ono što je meni najbitnije. Potpisivanje papira, svadba i slično meni ne predstavljaju mnogo, ljubav kao najljepši osjećaj i razmjena iste je ono što je najbitnije i što je preduslov za instituciju braka".

I za kraj Milena je ima jednu lijepo poruku za sve vas!

"Svim čitaocima vašeg portala i ljudima koji vole ono što ja radim želim isto što i sebi, a to je puno sreće, zdravlja, uspjeha, ljubavi i prelijepih trenutaka".