BILA USRED SKANDALA ZBOG VEZE S OŽENJENIM! Milena Ćeranić progovorila o ljubavnom životu - Nisam još osetila ono PRAVO!

Milena Ćeranić je bila s kolegom, potom s oženjenim košarkašem, a zatim kratko i s Vukom Mobom.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Pevačica Milena Ćeranić retko govori o svom privatnom životu, ali je sada otkrila da joj se prava ljubav još nije dogodila.

Milena je priznala učemu najviše uživa i prokomentarisala trenutnu situaciju na estradi.

"Desilo mi se... Šta znam, more, posao, leto... To je sve nešto u čemu ja uživam, posebno što se dogodilo nešto po pitanju posla. Počeli smo ponovo da radimo, mi pevači smo na neki način zavisnici od te scene", rekla je pevačica, pa se osvrnula na svoj emotivni status i usput progovorila i o ljubavnim odnosima.

"Volim da volim, mislim da bi to trebalo svakome da bude satisfakcija u životu. I volela sam i voleli su me, ne mogu da se požalim, samo ne kažem da su umeli. Lako je mene voleti, ali negde prebroditi taj prvi momenat dok me ne upoznaš i ne vidiš kakva sam zapravo jeste teško, ali kasnije ne vidim razlog zašto neko ne bi bio siguran u mene, a uvek imala taj problem nesigurnosti sa druge strane", priča Milena.

"Uvek misliš da je to ono pravo... U jednom trenutku sam mislila da je to limit ljubavi, ali to nije bila prava ljubav, samo to još u životu nisam osetila", rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Podsetimo, Milena Ćeranić je bila u vezi s kolegom Nemanjom Stevanovićem koju su započeli dok su oboje bili u rijalitiju "Farma", a potom s košarkašem Vladimirom Dašćem koji je tada bio u braku. Imala je i kratku romansu sa Vukom Mobom, s kojim je ostala u dobrim odnosima.