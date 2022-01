PRIČALO SE DA JE PIJANA VODILA ĆERKU U VRTIĆ: Anu Nikolić progovorila o najbolnijim naslovima, pa se dotakla i Raste

Pevačica Ana Nikolić konačno je stavila tačku na spekulacije da je u alkoholisanom stanju dovodila ćerku u vrtić.

Pevačica Ana Nikolić dugo je na estradi i navikla je na razne komentare ali kada je u pitanju njeno dete, to je jedino što može da je pogodi. Ona je osoba koju ne pogađaju medijske priče, ali ono što ju je baš pogodilo jeste kada se jednom prilikom pročulo da je pijana dovodila dete u vrtić.

Ana je odlučila da progovori na tu temu i stavi tačku na spekulacije.

"Priča da sam pijana dovela ćerku u vrtić je jedna od najružnijih priča koje sam ikada pročitala o sebi. Mislim da me je to najviše povredilo u dosadašnjoj karijeri iz dva prosta razloga. Pod jedan, jer to nije istina, a pod dva zato što su u želji da unize mene, upleli i moje dete", rekla je pevačica.

Ona je zatim otkrila i da je njen brak sa Stefanom Đurićem Rastom doživeo krah, ali da su njih dvoje ostali u odličnim odnosima.

"Stefana i mene će uvek vezivati najvažnija stvar u životu - naše dete. Zbog nje smo u kontaktu, jer je njeno zdravo odrastanje najbitnije", govori Ana i dodaje:

"Tara je rođena sa jakim, nesalomivim karakterom. Ja sam tu da taj njen karakter negujem i usmeravam, da je naučim da nikome ne dozvoli da je sputava. Ona je devojčica koja više voli dinosauruse, od suknjica i barbika. Podržavam njenu posebnost i uvek sam joj vetar u leđa. Umem da budem stroga, ali mi mnogo češće sve problemčiće rešavamo razgovorom, jer je ona mnogo zrela", izjavljuje Ana Nikolić za Blic.