Pripadnik Žandarmerije M. M. uhapšen je u Beogradu, zbog sumnje da je prodavao takozvanu drogu za silovanje.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Predrag Vujić/Instagram/printscreen/ovarijum

Pripadnik Žandarmerije M.M. uhapšen je sinoć zbog sumnje da je prodavao drogu "spid" i MDMA, ali i GHB, koja je u žargonu poznatija kao "droga za silovanje". GHB se u više navrata proteklih mjeseci plijenila u Srbiji, a riječ je o jedinjenju koje se naziva gamahidroksibutrat, dok je njegov ulični naziv "Dži-Ejč-Bi" ili jednostavno po prvom slovu - "Dži".

Uhapšeni žandarm priveden je u jučerašnjoj akciji, a prilikom pretresa, kod njega je nađeno 300 mililitara GHB, potom amfetamin, odnosno - "spid" i MDMA. Kako prenose beogradski mediji, osumnjičeni je već bio na mjerama, odnosno, pratio ga je Sektor za unutrašnju kontrolu (SUK).

Šta je GHB?

Proteklih mjeseci u više navrata se plijenila ova droga. Često dolazi do zabune u javnosti jer je neko zove GHB, a neko GBL, a upravo ovu dilemu su mediji razjasnili. Kako je RTS ranije pisao, GBL je metabolički prekursor GHB-a (nakon uzimanja prolazi kroz biohemijski proces u tijelu koji ga pretvara u GHB). Interesantno je i da je GBL takođe preteča i drugih supstanci u određenim hemijskim procesima, pa je zbog toga u većini zemalja, u kojima je posedovanje GHB-a nelegalno, posjedovanje njegovog prekursora nije.

Ono što je nesumnjivo jeste da se u Srbiji u više navrata plijenio GHB, poznatiji kao droga za silovanje. Njegova najveća opasnost jeste to što nema boju i miris, te žrtve kojima je ubačena u piće teško mogu da shvate na vrijeme da im je nešto podmetnuto.

Avgusta ove godine, kada je zaplenjena veća količina droge za silovanje kod 38-godišnjeg dilera iz Beograda, Dnevnik.rs pisao je o efektima koje stvara ova droga.

"GBL (gama-butirolakton) i GHB (gama-hidroksibuterna kiselina, često nazvana i tečnim ekstavazom) su droge koje uzrokuju duboku uspavanost, a njihovo dejstvo počinje od dvadeset do trideset minuta nakon konzumacije i može trajati između osam i dvanaest sati. Samo nekoliko mililitara ove droge dovoljno je za omamljivanje i gubitak pamćenja, zbog čega žrtva doslovno neće imati sjećanje na događaje koji su se odvijali tokom omamljivanja. Ova supstanca, poznata kao droga za silovanje, je providna i neprimijetna jer nema specifičan miris ili ukus, što omogućava da se lako pomeša sa žestokim alkoholnim pićima, a da se ne osjeti", pisao je Dnevnik.rs.

Inače, prema dostupnim informacijama, dejstvo ove droge najjače se osjeća jedan do dva sata nakon uzimanja.

Teško se detektuje u organizmu

Kako je Nova.rs ranije pisala, prva pomoć prilikom drogiranja ovim narkotikom jeste ispiranje želudca ili izazivanje povraćanja, kao i davanje aktivnog uglja. Takođe, davanje laksativa koji izaziva dijareju i pospješuje zbacivanje supstance iz organizma.

Ono što je jako bitno jeste da se ova droga brzo izlučuje iz organizma, odnosno ne ostavlja trag u urinu, i svega 72 časa može da se detektuje. Uglavnom se otkriva iz krvi, i ostalim analizama.

Čačanka žrtva droge

Mlada Čačanka, koja je bila žrtva droge za silovanje, ispričala je ranije za mediaportal.rs šta se njoj dogodilo.

"Bili smo na jednom veselju gdje smo, kada se proslava završila, odlučili da nastavimo provod u jednom kafiću. Posle nekog vremena društvo se razišlo, a ja sam ostala sama sa drugaricom. Moje piće je stajalo na šanku dok smo nas dvije igrale. Kad je drugarica otišla do toaleta iskoritila sam priliku i uzela piće u jednom trenutku i popila, a onda sam osjetila kao da gubim tlo pod nogama. Počelo je da mi se vrti u glavi i da me hvata nesvjestica. U magli sam primijetila da nekoliko mladića, njih četvorica, pravi obruč oko mene i postaju navalentni i počeli fizičku da nasrću", rekla je djevojka.

Na sreću, uspjela je da se izvuče. Istakla je da joj je nakon toga bilo loše, da je krenula da pada u nesvjest, te da narednih dana kao da je imala amneziju od svega što se dešavalo. Potom je saznala šta joj je podmetnuto.

"Rekli su mi da se radi od drogi za silovanje, djeluje tako kao da imate prekid filma. Prilikom konzumacije ne osjećate bilo kakav miris i ukus, to saznanje me dovelo do zaprepašćenja. Ja sam iz porodice u kojoj su roditelji govorili nemoj da uzimaš od svakoga piće, ne sluteći da može dovesti do ovoga čak i kad pijete svoje piće. Nisam vodila računa da je piće koje sam dobila u limenci bilo otvororeno ili zatvoreno, sok koji sam pila je pola sata stajao na šanku i ni na kraju krajeva nisam mogla da posumnjam da tako nešto može da se desi", ispričala je žrtva za pomenuti portal.

(Nova S/Mondo/Aleksandra Virijević)