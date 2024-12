U Specijalnom sudu u Beogradu održano je suđenje pripadnicima kriminalne grupe na čijem čelu se, navodno, nalazi Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara.

Izvor: MUP Srbije

Nedeljko Todorović, jedan od optuženih pripadnika takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu, prema optužnici, bili Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara i odbjegli Radoje Zvicer, rekao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu gdje su prikazane poruke, ali i fotografije sa šifrovane Skaj aplikacije na kojima je navodno on koji pozira ispred ogledala, da ne želi da se izjašnjava povodom toga smatrajući da to nema nikakav kredibilitet i tvrdeći da svaka osoba bez kose podsjeća jedna na drugu.

"Po meni svaka osoba bez kose podsjeća jedna na drugu, na toj slici može biti svako od nas ovdje, čak i evo član vijeća kad je bio mlađi može biti na toj slici", rekao je Todorović ističući da je besmisleno da se izjašnjava o nečemu čemu je, kako je rekao, vjerodostojnost upitna.

"Vi znate kakav je moj stav u odnosu na Skaj, ovo je stvarno sramota, kako da se izjasnim na ovo kad ovo nema nikakav kredibilitet. Kakvu ja uopšte presudu da očekujem sjutra kada vi ovo sada konstatujete na ovaj način", bijesnio je okrivljeni Todorović u sudnici, na šta ga je sudija Svetlana Aleksić opomenula i podsjetila da je njeno pitanje bilo da li želi da se izjasni o fotografijama, a ne da li negira Skaj.

Džoni sa Vračara

Izvor: MUP Srbije

Prema njegovim rečima, fotografije koje su stavljene ispred njega su fotomontaža.

"Vi konstatujete da sam to ja, a ovo je fotomontaža, ovo je neki falsifikat, kao i sve do sada, nije original. Ja bih da mi se pojasni čime tužilac potvrđuje da je ova fotografija original, osim što se ovdje sve vrijeme konsatuje da smo to mi", govorio je optuženi Nedeljko, pa se osvrnuo i na poruke poslate uz fotografiju sadržine: "Vidi šta piše na kačketu, Srbija i Crna Gora da budu ponovo ono što jesu vazda bili!".

"Ovo je smijurija kako su poruke montirane. Ne možemo ni da vidimo vrijeme fotografija, znate zašto, vrijeme se ponavlja, bilo je negdje prikazano da je 6 poruka poslato u istoj sekundi i neke poruke su duplirane. Ovo postaje tragikomično i žalosno, sa čime je tužilaštvo uopšte ovdje izašlo. Došli smo u paradoksalnu situaciju, mi optuženi se jedini držimo zakonika Srbije, to je stvarno žalosno", riječi su optuženog Todorovića dok je galamio u sudnici nakon prikazanih fotografija i poruka sa šifrovane aplikacije. Inače, optuženi Todorović je ranije negirao Skaj, međutim, tada nije želio da odgovara na pitanja.

Takođe, pred Specijalnim sudom kada je danas nastavljeno suđenje takozvanom "vračarskom klanu", prikazane su i fotografije Vladimira Kovačevića, dok na većini pozira samo u donjem vešu, a takođe prikazan je i uramljen grb sa oznakom Kovačevića, međutim, za sve navedeno, ovaj optuženi nije želio da se izjašnjava. Podsjetimo, optuženi Knežević je ranije naveo da nije učestvovao u ubistvu Aleksandra Šarca, kao i pokušaju ubistva Samira Divljanovića, kao i to da ih ne poznaje.

Takođe, tada je rekao da je na dan ubistva Šarca bio u tržnom centru gdje je on ubijen, kada se tamo našao kako bi se sastao sa poznanikom čiji identite nije želio da otkrije, i to radi kupovine određene količine droge. A kako je tvrdio tada, za ubistvo je saznao tek uveče.

Drama u sudnici zbog fotografija

Uz Kovačevića o iznijetim dokazima koji su predloženi od strane tužilaštva, a koji su danas izvedeni, nisu željeli da se izjašnjavaju ni optuženi Đorđe Knežević, Danilo Tešić, Marko Tacić, Darko Maletić, Miloš Raičević, Luka Cerović, Stevan Mandarić, kao i Vuk Ursulov, koji je napravio haos u sudnici kada se našao za govornicom.

"Sve ovo vrijeme ja sam u pritvoru, ako može da mi se objasni kako možete išta da me pitate. Ma nemam ja šta da odgovaram, ja sam pola godine u pritvoru, ma prijatno", Ursulov je u besu okrenuo leđa sudiji i krenuo ka mjestu gdje sjedi, međutim, sudija ga je opomenula nekoliko puta, s obzirom na to da se na drzak način obraćao sudu i prisutnima.

Međutim, prava drama u sudnici nastala je kada je optuženi Tešić izašao za govornicu sa sve fotografijom muškarca isječenom iz novina, sa kojom je prvenstveno krenuo da maše ispred prisutnih.

"Šta vi vidite na ovoj fotografiji? Evo ja ću da vam kažem. Kreirala je vještačka inteligencija. Ja sam u životu naučio da ne vjerujem nikome ništa, čak i sebe nekad uhvatim da ne mogu ni sebi povjerujem, eto to je moja primjedba. Očigledno se manipuliše dokazima", izjavio je optuženi Tešić.

"Izula me murija"

Nakon prikazanih nekoliko fotografija na kojima se vidi optuženi Darko Maletić kako na nekom od slavlja pozira sa još jednom osobom i djetetom, dok u lijevoj ruci drži nož, u sudnici su prikazane i poruke o večeri kada je Maletić, prema ovim dokazima, uhapšen.

"Izula me murija, kaži joj da ću mater da joj je*em", jedna je od poslatih poruka iza kojeg se, prema ovome, krije Darko Maletić, međutim, on danas ni o ovome nije želio da se izjašnjava. Podsjetimo, Maletić je hapšen 15. septembra 2020. godine, međutim, njegov branilac, advokat Dalibor Katančević tvrdi da nije bilo riječi o hapšenju, već samo o zaustavljanju Maletića od strane policije.

"Sve ovo ne smatram da je Skaj komunikacija, a to što je tužilac dostavio ne predstavlja ništa. Ništa od toga ne postoji na Skaju, tvrdim da i jedan i drugi moj branjenik, odnosno optuženi Maletić i Tacić, nikada nisu imali Skaj telefon, tvrdim da je to izvedeno iz prepiski sa whatsappa i vibera što je očgledno neko zloupotrijebio. Na ovaj način ne može da se vrši bilo kakva identifikacija. Vi ste ovo nazvali komunikacijom, a ovo su sami monolozi, nije prihvatljivo da se ovo koristi u krivičnom postupku", naglasio je Katančević dodajući da pomenute poruke takođe ne mogu da se koriste kao dokaz.

"Navodno hapšenje je prema ovim dokazima bilo 15.9.2020. oko 00.50 časova, s tim da je on tada samo zaustavljen, ali ne i uhapšen. Međutim, u Skaj aplikaciji piše "Izula me murija" dan prije navodnog hapšenja. Dakle, ja tvrdim da prema tome imate dokaz da ovo iz svega navedenog nije Maletić", dodaje Katančević.

Na kraju u Specijalnom sudu u Beogradu pušten je i audio snimak navodno optuženog Stevana Mandarića, koji se sve vrijeme smijao u sudnici, ne konstatujući sudiju niti pitanja koja su mu postavljana.

"Brate, vjeruj mi da sam poludio, nemam pojma ko postavlja to. Zalijepili su se za mene, ni krivog ni dužnog, malo malo pa me izbace u novinama, sve im je*em", glasila je audio poruka, a na pitanje sudije, Mandarić nije želeo da se izjašnjava da li je riječ o njegovom glasu.

