ANA NIKOLIĆ SPREMNA DA SE TESTIRA NA DROGU! Pjevačici prekipjelo - "Prva ja, pa svi vi, ali iz kose da se uzme DNK"

Ani Nikolić spremna je da dokaže da ona ne koristi nedozvoljene supstance, kako je pojedini hejteri prozivaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je istakla ona da je spremana da ode na Vojno medicinsku akademiju kako bi se analizama utvrdilo da li se ona drogira.

Pjevačica je govorila o hejterima koji je javno prozivaju da koristi ne dozvoljenje supstance.

Nikolićeva je više puta istakla da ne podnosi narkotike, a sada je otišla korak dalje i poručila da je spremna da ode na testiranje.

"Ratujem ja stalno! Ja stvarno ne znam odakle su ti ljudi i zašto se javljaju, ne znam šta hoće od mene? Nikog ne diram, a stalno nešto mene kinje... Šta god da objavim, neki je problem, a moja reakcija zavisi u kom sam stanju, u kakvom raspoloženju, da li sam ispavana, neispavana, ili već koje probleme privatne imam. Nekada se upuštam u raspravu sa tim lažnim profilima, a ko zna ko tu sjedi iza. Nekad me mrzi, nekad ne. U ovoj godini je bilo dosta gluposti u novinama, ali naslov koji govori da sam pijana otišla po dijete u vrtić, to nema smisla, tu je pređena granica i advokati se bave time. Ima još budalaština - kada su droge u pitanju, tu čak više ne mogu ni da reagujem. Uđem i u one lične profile, prijetim da ću organizovati autobuse, dva-tri, pa da idemo na VMA - hajde ja prva, pa svi vi, ali iz kose da se uzme DNK! Jer tu se vidi šta ste sve radili poslednjih pet godina", poručila je Ana Nikolić.

