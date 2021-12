BLOKIRAM SVE KOJI PIŠU BLJUVOTINE O MENI: Srpska pevačica o negativnim komentarima - "Dosadno im, pa vređaju"

Pevačica Andreana Čekić otkrila kako se nosi sa kritikama na društvenim mrežama

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pevačica Andreana Čekić otkrila je da blokira svaku osobu koja je vređa na društvenim mrežama.

"Ukoliko vidim da je neko pisao bljuvotine o meni po društvenim mrežama da bi me uvredio, ja ga blokiram. OK je izneti mišljenje, ali ne i vređati", rekla je pevačica i dodala da čak razume one koji imaju potrebu da je omalovažavaju.

"Kada je počela ekspanzija društvenih mreža ja sam već bila ostvarena. Shvatila sam da ljudi vređaju da bi se osećali bolje, a možda im je i mnogo dosadno. Imaju živote kakve ne bi želeli... Ali nikada nije kasno da nađemo posao koji nam više odgovara, promenimo sredinu ili partnera... nećete se osećati bolje ako nekoga vređate, već samo ako radite na sebi".