DVIJE GODINE JE KRILA OD NAS DA IMA RAK: Laća prvi put otkrio kako je saznao za Marininu bolest

Sin Marine Tucaković tek sada je otkrio neke stvari.

Izvor: TV Pink / screenshot

Sin pokojne Marine Tucaković, Milan Radulović Laća, u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić prvi put je nakon majčine smrti govorio o nekim stvarima i otkrio da li je zaista došlo do incidenta na sahrani.

Kako je ispričao, Marina je dvije godine krila da ima rak dojke, a sinu i suprugu saopštila je tek kada su je doveli pred svršen čin. Plašila se lekara i bolnice, a tek kada su Laća i Futa primijetili da nije dobro odlučili su da im saopšti da je bolesna.

"Užasno se bojala ljekara, doveli smo je pred svršen čin. Rekli smo joj da ima 10 dana da se spremi za pregled... Tada nam je priznala da ima rak dojke. Ona je znala već dvije godine prije toga, ali nije htjela da nam kaže. To je šok od 50 minuta...i od tog trenutka kreće akcija. Ona je to vukla dvije godine, a nije imala neke simptome. Kada je krenula voda na pluća, tada je bilo jasno. Nismo htjeli to mnogo da širimo, moji brojni prijatelji su saznali iz medija. Jelena, Boki 13, Čola...svi su odmah skočili. Mene nisu toliko zvali, nju možda i previše", rekao je Laća gostujući na TV Pink, navodeći da je njegova majka do poslednjeg dana bila borac i optimista.

"Ona je bila realista, pomirila se s tim. Tek kasnije su se javile depresivne faze, koje su kraće trajale. Njen duh je nju čuvao da bude u životu. Pisala je pjesme... Bila je u apartmanu, sama. Imali smo komunikaciju i radili u bolničkoj atmosferi i nema plakanja, nema ničega. Ni neke tuge prevelike, samo se pomiriš i ideš dalje", izjavio je.

Laća je otkrio i da li je došlo do incidenta na Marininoj sahrani, o čemu se u medijima danima pisalo.

"Ne. Apsolutno incidenta nije bilo. Bio je pik pandemije, i onda smo odlučili da svedemo to zarad odgovornosti prema situaciji, da svedemo na jedan mali krug koji će biti tu. Nemoguće je zabraniti ljudima da dođu na sahranu, ali smo apelovali..."

"Cio spin je nastao kada sam prišao jednoj grupi koja je bila ispred obezbjeđenja i rekao 'nema problema, sahrana je u toku, kada se završi pokop dođite da postavite cvijeće'... To je cijela istina. Nije bilo udaljavanja pjevača niti je bilo kome bilo zabranjeno. Bio je spisak onih koji su bili u kapeli", ispričao je Laća i otkrio kako se njegov otac Aleksandar Radulović Futa osjeća.

"Tata je dobro... Imao je koronu, ali je dobro. Socijalizuje se, ne pada u depresiju..."