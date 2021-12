"MILI, DALJE MORAŠ SAM": Ove stihove je Marina posvetila Dženanovom pokojnom bratu, on nema snage da je peva uživo

Marina Tucaković je pesmu posvetila Dženanovom bratu, a pevača ove reči toliko bole da ne može da je peva na nastupima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marina Tucaković je mnogobrojnim pevačima naše estrade napisala pesme koje su ih proslavile. Neke su nastale po istinitim događajima a neke kao sećanje na bliske ljude. Tako je Dženanu pripala pesma koju izuzetno retko peva jer mu budi velike emocije.

Marina je za Dženana napisala pesmu "Strah me da te sanjam", koja je nastala 2009. godine, manje od godinu dana od smrti njegovog brata.

Dženan je jednom prilikom izjavio da je Marina ove stihove napisala specijalno za njega ali da on nema snage da ih peva.

"Trudim se da je ne pevam, najiskrenije. Jako, jako retko je pevam", rekao je Dženan u emisiji "Premijera".

Kako bismo vam približili tugu koju opisuje ova pesma, pogledajte kako glase stihovi:

"Bar noćas nemoj nigde daleko. E, da sam onda rekao to... Kad bi tad bilo sad, da mi Bog da šansu tu, pa da vidim s neba poruku, ne bi svanuo dan što na dobro ne sluti; dan zbog kog ne vredi ustati... Nekad me strah da te zovem jer znam da nećeš me čuti. Nemam ja godine tvoje da me tuga ne zna ubiti. Nekad me strah da te sanjam. Iz svakog sna još se budim. Nemam ja mrvu tvoje hrabrosti, pa do jutra ne smem zaspati. Nemam ja od tebe ni pozdrava, ni saveta da ga poslušam, kada kažeš 'Mali, dalje moraš sam..."

Dženan se ne pojavljuje mnogo u medijima ali zato za svoju publiku pravi ludi provod gde god da se pojavi:

