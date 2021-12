Saša Matić o novim pjesmama i saradnji sa Marinom Tucaković.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/TV Pink/Pritnscreen

Vijest o smrti najpoznatije srpske hitmejkerke Marine Tucaković potresla je regionalnu muzičku scenu, a čast da otpjeva njene poslednje stihove pripala je Saši Matiću koji je nedavno objavio novi album.

Pjesma koju je Marina napisala zove se "Nebitno", a pjevač je u emisiji "Premijera viked specijal" otkrio kako je ona nastala, potom i podijelio detalje saradnje i druženja sa Tucakovićevom.

"Godinama sam radio sa Marinom Tucaković i Futom, oni su mi bili alfa i omega, što se mi dogovorimo to je bilo to. Marina Tucaković je žena do poslednjeg dana radila, i djelovala je kao da je sve normalno. Ona je mene zvala 'doktore'. Toliko je bila puna duha i pozitivne energije, milion puta sam se pitao odakle toj ženi snaga. Mi smo nju zvali 'mama'. I dok nije bila bolesna imali smo korekcije u tekstovima, a nekad smo imali i nedoumica šta valja, a šta ne", priča pjevač.

"Bila je genijalna, ali bio joj je otežan govor poslednjih mjeseci. Rekla mi je: 'Doktore napisala sam tekst i sad ću da ti snimim na vacap ja ovako mutava', ona je bila car i najbolja žena na ovom svijetu. Da je bilo sreće da ju je Bog poživio još malo, čast je što sam imao još jedan njen pečat na ovom albumu za ovih dvadeset godina", ispričao je Saša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marina Tucaković preminula je 19. septembra nakon duge i teške bolesti. Pogledajte fotografije sa sahrane:

Vidi opis ZVALA ME JE DOKTORE, A JA NJU MAMA! Marina je poslednju pjesmu napisala za Sašu Matića, otkrio detalje njihove saradnje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 1 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 2 / 44 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 44 3 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 4 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 5 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 6 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 7 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 8 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 9 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 10 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 11 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 12 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 13 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 14 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 15 / 44 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 16 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 17 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 18 / 44 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 19 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 20 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 21 / 44 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 22 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 23 / 44 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 44 24 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 25 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 26 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 27 / 44 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 28 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 29 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 30 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 31 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 32 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 33 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 34 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 35 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 36 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 37 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 38 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 39 / 44 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 40 / 44 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 44 41 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 42 / 44 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 43 / 44 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 44 44 / 44