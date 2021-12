OVO JE POSLEDNJA PESMA MARINE TUCAKOVIĆ! "Nebitno, dijagnozu će mi dati" - Saša Matić otpevao POTRESNE stihove

Objavljen tekst pesme koji je Marina Tucaković napisala Saši Matiću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vest o smrti najpopularnijeg domaćeg tekstopisca Marine Tucaković potresla je regionalnu muzičku scenu, a čast da otpeva njene poslednje stihove pripala je Saši Matiću.

Poslednja pesma koju je napisala zove se "Nebitno".

"Puštam te da gledaš ga ko da ovde nisam ja, svaka tvoja mana, meni slabost je, ti si meni dovoljna, ohola i zlovoljna. Bolje s tobom malo, nego s nekom sve. Dajem sve od sebe ja da mi kazeš 'da', a što poželim, to i čujem ja. Nebitno, nebitno, dijagnozu će mi dati. Nebitno, puknu svi kad ih ljubav udari. Nebitno što će me i budalom ljudi zvati, Isto me tako zoveš ti. Nebitno, nebitno, loša nas prognoza prati. Nebitno, znaju svi kad se vreme promeni. Nebitno, oblaci, kiše, gromovi, oluje. Kad si sa mnom, sunce sija mi"

"Puštam te da radiš sve što radiš i kad nisam tu, a ti jedva čekaš zgodnu priliku, da pobеgneš u mrkli mrak i čekaš neki tuđi znak, a ja strеpim da to nije rastanak", to su poslednji stihovi čuvene hitmejkerke.

Marina Tucaković preminula je 19. septembra nakon duge i teške bolesti.

