TO JE NAJVEĆI GUBITAK U MOM ŽIVOTU! Viki Miljković progovorila o najbolnijoj temi - "Još ne mogu da se pomirim sa tim!"

Viki Miljković o teškom gubitku i smrti svojih roditelja.

Izvor: YouTube/Grand Online/screenshot

Viki Miljković važi za vrlo porodičnu ženu, a svoju srodnu dušu upoznala je sa svojih 19 godina i ostala mu verna i predana i dan danas.

Pevačica se prisetila početka ljubavi sa svojim sadašnjim suprugom, ali i trenutka kada je saopštila roditeljima da je u ozbiljnoj vezi.

"Imala sam sreću da sam jako mlada naišla na svoju bolju polovinu i mi smo evo već 30 godina zajedno. Nedostaje mi vremena, ali vremena da ga kvalitetno provedem u domu sa svojom porodicom. Imam ja vremena za sve, ali to vreme mi fali. Dok su mi roditelji bili živi isto to mi je nedostajalo. Ja sam porodičan lik. Volim tu toplinu doma, sad mi i roditelji nedostaju, volim tu toplinu gde se sigurno osećam", započela je.

Viki Miljković

Izvor: Kurir TV printscreen

Viki je progovorila i o teškim trenucima u svom životu i priznala da joj je najteže palo kada su joj preminuli roditelji.

"Do smrti majke, smrt oca je bio najveći gubitak u mom životu. Znaš, imaš dva prsta pa posečeš jeden, posečeš drugi, pa koji te više boli... Boli i jedan i drugi. Majka je umrla prošle godine, nažalost sam ostalo bez oba roditelja, i to je užasno teško. Kada mi je tata umro, imala sam majku, i nekako smo se i brat i ja privili uz nju i ona nam je bila zamena za sve to i još uvek ne mogu da se pomirim da ga nema", rekla je pevačica u emisiji "Magazin in".

Viki Miljković obeležila je u svom porodičnom domu u Beogradu na vodi svoju slavu, koju je proslavila u krugu najbližih ljudi.

Pogledajte kako je sve izgledalo: