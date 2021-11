Viki Miljković otkrila je na čemu će zauvek biti zahvalna Milutinu Mrkonjiću.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Prva TV/screenshot

Milutin Mrkonjić preminuo je juče u 80. godini, a brojne estradne ličnosti oglasile su se povodom njegove smrti.

Poslednju deceniju života proveo je s pevačicom Anom Bekutom, o kojoj je uvek govorio samo najlepše, a njih dvoje bili su jedno drugome najveća podrška.

O tome koliko je Mrka imao uticaja na Anu svedoče i reči Viki Miljković, kojoj je takođe pomogao da očuva karijeru i čije reči je poslušala.

"Bila sam na nekoj proslavi, gde su bili Ana i Mrka. Ana je uzela mikrofon i pevala, a ja sam bila oduševljena njenim glasom. Rekla sam Mrki da njegova partnerka ima čist glas. Žena što je starija, to bolje peva. Mrka mi je otkrio i zašto", svojevremeno je ispričala Viki, kako prenose mediji.

"Rekao je da je Ana prestala da puši i da je zato njen glas tako lep, a onda mi je rekao nekoliko rečenica koje su me promenile. Bukvalno, to što mi je ispričao nateralo me je da prestanem da pušim. Tri meseca nisam zapalila cigaretu", ispričala je tada pevačica, a njene reči potvrdila je i Ana Bekuta.

Vidi opis ONO ŠTO MI JE REKAO ZAUVEK ME JE PROMENILO: Viki Miljković otkrila kako joj je Milutin SPASAO karijeru i pomogao! Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić. Ana Bekuta, Milutin Mrkonjić Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić Mrka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/anabekuta1 Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/anabekuta1 Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen Happy Br. slika: 10 10 / 10

Milutin Mrkonjić je početkom novembra primljen na Kliniku za kardio-vaskularnu hirurgiju u Beogradu, gde mu je ugrađen pejsmejker. U avgustu je operisao srčane zaliske novom metodom, posle čega je bio na kućnom oporavku. Pre nekoliko dana stanje mu se naglo pogoršalo i završio je na respiratoru.