KO SU TI ŠTO ZARAĐUJU 40.000 € ZA NOĆ? Naša pevačica o honorarima za Novu godinu i svađi sa Lukasom

Pevačica Ivana Selakov nije želela previše da priča o sumama koje uzima za nastupe, ali je otkrila da njena cena nije previše varirala zbog pandemije korona virusa.

Izvor: Instagram/selakov

Ivana Selakov će Novu godinu provesti radno, dok će božićne praznike dočekati u svom domu sa porodicom.

Dobro je poznato da naši pevači najveću zaradu dobiju baš u novogodišnjoj noći, a sume su od 10.000 do 40.000 evra, međutim, Ivana kaže, da kod nje ipak nije takva situacija.

"Stvarno? Blago njima, ko su ti. Ne iskreno, nikad nisam govorila o finasijama, ali prosto u mom sluičaju što se tiče korone niti je išta išlo previše gore niti previše dole. Manje više situacija je ista kao što je bila i pre korone i hvala bogu ima posla", rekla je Ivan za medije.

Ivana je nedavno bila u centru pažnje zbog svađe s Acom Lukasom s kojim je snimila duetsku pesmu - problem je nastao kada Ivana navodno "nije platila Acino pojavljivanje u spotovima, što nikad ranije nije bio slučaj", dok njegov menadžer tvrdi da im je ostala dužna 21.000 evra!

Na pita da li postoji mogućnost da se njih dvoje pomire u 2022. godini, Ivana je bila veoma neodlučna.

"Joj ne znam. Znaš šta. Ove Nove godine volela bih o svim nekim lepim temama da pričamo. To je već ispričana tema kako bude biće i to je to. Vreme će sve pokazati. Ne znam zašto on ne bi imao lepe reči o meni", istakla je Selakova.