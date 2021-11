BILA SAM RAZOČARANA, IMALI SMO DOGOVOR! Ivana Selakov o sukobu sa Lukasom - Nastao je HAOS kada se to desilo!

Vest koja je kao bomba odjeknula u medijima je prekid saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenje spota za njihov četvrti po redu duet "Svatovi" s Jutjuba.

Izvor: Espreso/Emilija Jovanović/ATA Images/M.M.

Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra.

Pevačica je zatim poručila da joj ne pada na pamet da Lukasu vrati 21.000 evra, a on da više nikada neće raditi zajedno. Ivana Selakov je otkrila šta se zapravo desilo.

"Kad se tako nešto desi jednostavno budeš šokiran jer meni to nije normalno, iako je većini estrade to sve normalno. Naravno da me je sve to potreslo, jer idem uvek srcem, ali ojača te svaka ta sitnica", počela je priču Ivana i otkrila zbog čega je nastao sukob:

"Postojao je jedan dogovor sa njegovim producentom, a ja sam svoju stranu dogovora ispoštovala maksimalno, kao i do sada. Uostalom ne bi došlo do četvrte saradnje da nije sve do sad bilo ispoštovano i uspešno. Lukas i ja smo uvek bili u jako dobrim odnosima, poštovala sam ga kao muzičara, na kraju krajeva koliko je on mene poštovao kao muzičara i osobu dokazuje i to što je od svih svojih kolega pozvao mene da pevam na njegovoj promociji".

"Ovoga puta imali smo dogovor, jer kad imate duet neki dogovor mora da postoji, na primer ko će da plati pesmu, ko će da plati spot a ja sam, kao i uvek, sve preuzela na sebe. Postojao je dogovor kog dana će biti premijera, gde će i koliko sati početi promocija pesme, bilo je sve dogovoreno i sve je bilo dobro do trenutka kada dogovor od strane producenta nije ispoštovan, tu je nastao haos. Pustili su pesmu tri dana ranije bez mog znanja, i to na neki Jutjub kanal koji nije bio dogovoren", ispričala je Ivana i istakla da je bila razočarana i tužna.

"Baš sam se osećala bezveze jer se se potrudila da taj ceo projekat bude dobar i žao mi što je publika ostala uskraćena. Posle toga sam bila razočarena i prvi put sam na svojoj koži osetila nedžetlmensko ponašanje nekog muškarca. Telefon mi je zvonio non stop, trudila sam se da odgovorim novinarima, ali da maksimalno budem kulturna, korektna i da objasnim da pesme neće biti, nakon čega sam doživela nedžetlmensko ponašanje u medijima. Jako sam bila šokirana i tužna, ali svakog čuda tri dana dosta" rekla je Ivana u emisiji "Zvezde Granda Specijal", dok je na pitanje voditelja da li se čula sa Lukasom, kratko odgovorila: "Nismo se čuli".