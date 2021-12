"SVE JE REČENO, NE BIH NIŠTA OBJAŠNJAVAO..." Oglasio se otac Bake Praseta, svještenik objavom izazvao lavinu komentara 

Svima je imao da poruči samo jedno.

Izvor: Youtube/printsccreen/Baka Prase

Svještenik Nenad Ilić, otac Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegov sin priveden u svojstvu građanina u Odeljenje za VTK MUP RS radi davanja izjave na sve poznate okolnosti u vezi smrti Kristine Đukić i oglašavanja njegovog sina na mrežama.

On je podijelio izjavu koju je napisala sestra tragično preminule Kristine uz reči: "Ovo je objavila sestra mlade Kristine koja je tragično završila svoj život. Ovo u medijima ne nalazi mjesto, a sve je rečeno.

Ne bih sad ništa potanko objašnjavao usred atmosfere linča koji postaje sve češće sredstvo pražnjenja frustracija velikog broja ljudi i materijal za medijske hijene. To ću ostaviti za vrijeme kad se prava priča o tužnom događaju objavi".

Ubrzo su ispod njegove objave uslijedili mnogobrojni komentari. "Oprostite, ali i vaše odgovornosti ima, jer je vaše dijete u pitanju. Vi to, sigurno, znate i bolje od mene. Oprostite", "Poštovani Nenade, pogledah par videa vašeg sina i zapitah se, zašto je tako bahat i prilično hejterski nastrojen ka većini stvari. Mene to buni, nevezano za cio slučaj, jer o vama čuh samo riječi hvale. Buni me jer sve, ali sve ide iz porodice. Da li je sticanje popularnosti i novca na takav način zaista neophodno? Evo ispravite me ako u nečemu griješim", "Oče, savetujte sina da ne bude bahat inače i pohlepan na novac. Neću da ulazim u razloge samoubistva mlade djevojke. To nek, radi policija", "Ne želim više da Vas imam u prijateljima. Neka Vas Bog čuva", "Sve to potiče iz porodice. Kakvi jutjuberi,pa to sve nevaspitano ponašaju se ko da nemaju roditelje. I to gledaju deca. Ali nema veze bitno da se zarađuju pare", pisali su neki, dok je među korisnicima bilo i mnogo onih koji su stali na stranu Baka Praseta i pisali riječi podrške.

Da podsjetimo, Nenad prvobitno nije želeo da komentariše ovaj tragičan događaj. "U romingu sam, požurite molim vas - ubrzavao je razgovor, a na pomen imena preminule jutjuberke za domaće medije je rekao: "Čuo sam, strašno mi je žao i ne zna šta da kažem".