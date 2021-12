DŽABE SUZE! LICEMJER: Baka Prase se nije pokajao! Plakao je jer se uplašio mogućih posledica!

Stručnjaci upozoravaju da je kasno za izvinjenja i da je Bogdan Ilić u videu koji je objavio u subotu na Jutjubu poslao jasnu poruku da se nije pokajao, već da se uplašio mogućih posledica nakon smrti Kristine Đukić, piše Kurir.

Nakon samoubistva srpske influenserke i jutjuberke Kristine Kike Đukić (21) 8. decembra, jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, bio je priveden u petak uveče na saslušanje u SBPOK Srbije pod sumnjom da je izvršio internet nasilje.

On je svojevremeno u više navrata upućivao seksističke i mizogene uvrede na račun sada pokojne Kike, nazivao ju je i ćelavim retordam i "Tinder kurvom za momke", a objavio je i pjesmu "Je l' te nije blam", u kojoj joj se izuzetno pogrdno obraća i koja je imala čak osam miliona pregleda za dvije godine. On je u petak skinuo pjesmu sa Jutjuba prije privođenja, a u subotu uveče okačio je šesnaestominutni video na svom Jutjub kanalu u kome je, plačući, pokušao da se opravda i opere od rugla brutalnih uvreda koje je upućivao Kristini, navodi Kurir.

"Svi dobijaju hejt kada su javne ličnosti. Naravno da je dobijala više hejta kada smo bili u svađi. Taj hejt je trajao i posle cijele situacije. To se završilo. Ona je prešla preko toga, zaboravila na to. Nastavila da snima i strimuje. Hoću da ljudi znaju da smo se rastali kao prijatelji", pričao je Bogdan:

"Naravno da sam pomišljao na to da li je zbog toga što sam pričao. Nemam ništa protiv da me neko proziva, ali ne mogu da se nosim sa tim da me neko naziva ubicom. Optužuju me da sam ubica i da sam odgovoran za njeno samoubistvo, a to nisam i pogađa me. Ovo je laž koja može ozbiljno da utiče na čovjeka. To dijete koje je sebi oduzelo život nema mira i poštovanja jer ljudi gaze preko nje. Pišu mi: „Jesi li srećan šta si postigao?“ Vi mislite da meni nije krivo zbog svega, da li mislite da se ne osjećam djelimično odgovornim?"

Sociolog Jelena Riznić rekla je za Kurir da ne misli da nasilnici mogu da se promjene bez ozbiljnijeg rada na sebi koji podrazumijeva da se najprije prizna jedna prosta činjenica - da su nasilnici i da je njihovo ponašanje nedopustivo.

"Bogdan Ilić, prema mojim saznanjima, to u poslednje dvije godine nije uradio, nijednom se nije javno izvinio za sve što je uradio, niti je obrisao uvrjedljive sadržaje sa svog kanala do prije neki dan, kada se desilo samoubistvo jedne od njegovih žrtava, Kristine Ðukić. Dakle, on je i dalje aktivno zarađivao na tim sadržajima, pa nisam sigurna o kakvom prijateljstvu može da se govori ukoliko je jasan nejednak odnos moći i ukoliko je jedna strana znatno uticala na linč druge, a pritom je imala i novčanu dobit od tog linča", kaže Riznićeva:

"Sve i da stavimo na stranu ovaj konkretni slučaj - mada ne treba više nikada da stavimo po strani nijednu ženu čiji je život upropašćen zbog nasilnih muškaraca - izvinjenje ne znači ništa bez konkretnih akcija koje pokazuju da je osoba zapravo preuzela odgovornost za sopstvene postupke i da je promijenila svoje ponašanje."

Prema njenim riječima, to ne znači samo u ovom slučaju već u načelnom odnosu prema ženama, jer javni linč jedne djevojke šalje prijeteću poruku svim ženama.

"Nasuprot tome, Bogdan Ilić je nastavio da produkuje uvrjedljiv i ženomrzački sadržaj na različitim platformama. Meni to šalje vrlo jasnu poruku da se nije pokajao, već da se uplašio mogućih posledica u ovom trenutku. Nema ničeg časnog u tome, to je kukavičko ponašanje u kom jedan nasilnik pokušava da sebe predstavi kao žrtvu, jer mu konačno veći broj ljudi šalje jasnu poruku da je - nasilnik."

Kikina porodica: Molimo da se sahrani po običajima SPC

Zbog brojnih spekulacija o smrti mlade influenserke Kristine Kike Ðukić, njena porodica odlučila je da se oglasi saopštenjem, ali i da priloži nalaze obdukcije:

"U izvještaju sa obdukcije stoji da je uzrok smrti nepoznat (šifra c1156-21). Na toksikološki nalaz se čeka i do dva mjeseca, tako da prije toga nećemo imati informacije o tome šta se tačno desilo. Time što nagađate i pričate o tome da se Kika ubila doveli ste do toga da mi ne možemo da sahranimo naše dijete i sestru jer pop ne želi da održi opelo zbog informacija koje se šire u medijima. Uz ovaj izvještaj koji dostavljamo vama, Patrijaršija će odobriti opelo, ali nažalost, molba se šalje poštanskim pismom i neće stići na vrijeme, odnosno do termina sahrane, koji je u utorak u 13 h. Ovim povodom molimo sve ljude, medije i crkvu da dozvole da se na dostojanstven način oprostimo od nje i sahranimo je prema običajima Srpske pravoslavne crkve."

Psiholog Snežana Repac: U tom svijetu se ispoljavaju svi demoni ljudske prirode

Psiholog Snežana Repac kaže za Kurir da, generalno govoreći, jutjuberi se u Jutjub kulturi zalijeću i imaju impulsivne i ishitrene reakcije koje plasiraju jer je impulsivnost dio njihovog posla.

"Namjerno vrijeđaju i upućuju hejt komentare, a ne računaju na to da to može imati posledice, da to nekoga povrjeđuje. Kada se desi ovako nešto, kasno shvate šta su zapravo radili. To hejtovanje, vrijeđanje, radi se zarad slave i profita, a na kraju dođe do ovoga", kazala je Snežana Repac:

"Sada im je žao... Ovaj slučaj treba sve da opomene da neko ko je mlad ne može možda da izdrži hejtovanje i negativne ekstreme, koji je sastavni dio Jutjub kulture. To je dio njihove profesionalne obuke, ali nisu svi dovoljno jaki da to podnesu. U tom svijetu se ispoljavaju svi demoni ljudske prirode, oni su tamo dobili svoj danak, a onda kada se desi ovako nešto, posipamo se pepelom i pitamo se da li je to tako trebalo, da li je sve to doprinijelo da se neko osjeća loše. Oni u tom uzletu nisu toga svjesni što zbog godina, što zbog slave koja ih zabljesne.", zaključila je ona za Kurir.