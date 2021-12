REPER JAVNO MOLIO BIVŠU DA MU SE VRATI! Priča se da je starleta bila u publici, a njen potez je sve ŠOKIRAO!    

Svjetski poznat reper Kanje Vest pozvao je javno na nastupu Kim Kardašijan da mu se vrati, a njen potez samo nekoliko sati poslije koncerta sve je ostavio bez teksta.

Priča o pomirenju najpoznatijeg para u svijetu šoubiza repera Kanjea Vesta i starlete i rijaliti zvezde Kim Kardašijan ne jenjava. On je već nekoliko puta javno istakao da bi volio da se pomiri sa Kim, a sada je to ponovo učinio i to na koncertu..