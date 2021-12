SEĆATE LI SE SEJA KALAČA? Pijan zaspao na stepeništu hotela, pa se povukao sa scene - OVAKO SADA IZGLEDA! (FOTO)

Sejo Kalač se nije puno promenio.

Sejo Kalač proslavio se hit pesmama "Ala, ala" i "Da li si me voljela ili nisi" koje su i danas veoma slušane, a pevač se na vrhuncu slave povukao, te se poslednjih nekoliko godina retko pojavljuje u javnosti.

Nakon duže pauze, nedavno su u svim medijima isplivale fotke na kojima je, kako je sam priznao, u pripitom stanju zaspao na stepeništu hotela, a potom je javno objasnio šta se tada dogodilo.

"Pevao sam za vreme praznika i gostovao sam i za Božić, bilo je super... Društvo me zadržalo još par dana, zapili se i tako te stvari. Oni me doveli do sobe i ja umesto da uđem, nema metar do sobe, ja sam zaspao... Zaspao sam u hodniku hotela, soba je tu odmah iznad, nisam mogao još toliko. Ne možeš, tri dana nismostajali", započeo je.

"Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuk, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je tu je, živ sam i zdrav", ispričao je Sejo.

Sejo Kalač i dalje je aktivan u muzici, te redovno snima nove pesme, a fizički se nije mnogo ni promenio.

