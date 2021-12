Folker Mile Kitić ispričao kako je došlo do incidenta na njegovom nastupu u Švajcarskoj.

Mile Kitić otkrio je detalje neprijatnog događaja koji se odigrao na nastupu u Švajcarskoj, kada ga je jedan gost povukao zbog čega je pao na stepenice.

Sve što je gost u stvari želeo bila je pesma, ali kako je popio čašicu više - "vrag je odneo šalu!.

"Taj čovek nije imao lošu nameru. Znate, ja 40 godina nastupam i po kafanama, dođu svakakvi ljudi, ludi, napiju se, nekome se ja ne svidim kao pevač ili kao lik... Ipak, ja smirim situaciju, priđem tom nekom i kažem: 'Hoćemo li da popijemo jedno piće?'", rekao je Mile priču, pa nastavio o tome kako je ovoga puta 'sve puklo' desetak minuta pred fajront.

"Šta bi trebalo, svako veče da se svađam sa nekim?! Uostalom, retko ko je lud da plati kartu da sluša nekoga ko mu se ne dopada, zato i nema mnogo takvih situacija. Ipak, jedna se desila u Švajcarskoj. Nastupao sam u jednoj diskoteci i nekih 5, 10 minuta pred fajront, jedan čovek mi je tražio da otpevam jednu svoju pesmu... Ja sam mu rekao: 'Važi, samo da završim ovu pesmu koju sad pevam'. Ja nisam video lošu nameru u licu tog čoveka, a posle svih ovih godina iskusan sam da ocenim da li je neko naoštren ili nije. On me je povukao za ruku kad sam krenuo da se penjem uz stepenice, pa sam zbog toga promašio stepenik i pao na kolena".

Vidi opis POVUKAO ME JE ZA RUKU I JA SAM PAO NA KOLENA: Mile Kitić o skandalu o kojem su brujali mediji - "Tuku ga, a žena vrišti"

"Posle je ispalo kao da je on mene pretukao, ali to nije istina. Sve se desilo slučajno, jer je čovek hteo samo da me povuče ponovo da mi kaže isto to za pesmu. Obezbeđenje ga je odvuklo i pretuklo, a ja sam im odmah rekao: „Nemojte ga dirati. Čovek se samo napio". Još je tu upala i njegova žena i počela da plače i govori: 'Nemojte, imamo dvoje male dece... Eto, čovek nije imao lošu nameru, a ispao je haos. Srećom se nisam povredio, ali mogao sam isto tako da padnem i povredim se mnogo teže".