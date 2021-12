ZAPISAO JE DA MU DUGUJEM 50 €, ISPOSTAVILO SE DA SE BAVI DROGOM - Mile Kitić o hapšenju dečka koji ga je upisao u svesku

Pevač Mile Kitić prisetio se jedne neprijatne situacije, zbog koje je morao da reaguje.

Mile Kitić progovorio je o periodu koji mu je bio najstresniji tokom njegove nekoliko decenija duge karijere.

"Svašta se pisalo o meni. Sve je to deo posla i ja to razumem jer se i novine moraju prodati, kao što i ja 'prodajem' pesme narodu. Međutim, jako me je povredila jedna situacija. Naime, jedan dečko je raznosio garderobu. Bila je to neka kineska roba, bezveze nešto, i ja sam kupio trenerku i patike za tenis za sina mog prijatelja", ispričao je Mile u "Premijeri" i dodao:

"Međutim, njemu je trenerka bila mala, pa sam tom dečku tražio da mi donesu veću, a on je mene zapisao u svoju svesku za 50 evra. Međutim, ispostavilo se da se on bavio i drugim poslovima sa drogom. Uhvatili su ga na granici i na svim naslovnim stranama je bilo da mu je nađena sveska sa mojim imenom dužnika u njoj".

"Tužio sam sve te novine i dobio ih na sudu. Nije mi bilo bitno da to naplatim nego da budem čist što se tiče te priče jer sam ja veliki protivnik toga. Ružno je sve to bilo. Elena je tada bila mala i išla u školu. Pa, je l' trebalo neko dete da joj kaže: 'Tata ti je narkoman?!'", naveo je Kitić i za kraj dodao:

"Još ja imam i taštu koja veruje u sve što pročita. Zato sam tada reagovao, a za ostalo sam u fazonu neka pišu šta god hoće. Znale su da me zabole neke neistine i izmišljotine, ali sam svestan da moram da pređem preko toga, da se isključim i da ponekad dokažem nešto ako je moguće i potrebno".

Miletova ćerka Elena je danas pevačica i jedna od miljenica tinejdžera!