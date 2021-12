VERICA RAKOČEVIĆ PLANIRA DA SE PRESELI U NJUJORK ZBOG MUŽA! Otkrila šta je razlog i da li će se nekada vratiti

Modna kreatorka Verica Rakočević otkrila je da planira zbog supruga da se preseli u NJujork, kao i da li ima u planu i da se vrati u Srbiju.

Suprug kreatorke je dobio ponudu da radi na dva bitna projekta u Americi, a ona će ga podržati u tome, baš kao što on nju podržava sve ove godine.

Verica Rakočević govori kako se ona i suprug Veljko Kuzmančević sjajno slažu i dopunjuju u svemu onome što rade. Poslednjih dana razmišljaju da li je odlazak u Njujork njihova konačna odluka.

"Veljko je uvek sa mnom i uvek me podržava, kao i ja njega. Ono što mogu da kažem je da se nas dvoje dopunjujemo. Kao što on meni traži savet, tako je i meni bitno njegovo mišljenje. Veljko radi jedan veliki film, tačnije dve stvari o kojima ne želim još detaljno da pričam, a vezano je za Njujork. I za njega i za mene. Razgovaramo, dogovaramo se, da li je odlazak u Njujork pametan korak", poručila je Verica dodala da to neće biti njena krajnja stanica.

"Volim Srbiju, volim svoju Avalu. Ako nisam pre petnaest godina ostala u Rimu gde sam mogla da imam sve i živim tamo, sigurno ne bih otišla u 73 godine u Njujork", smatra kreatorka koja je uvek bila protiv trendova koji se nameću savremenom društvu.

"Ja sam protiv trenda i da ispred svake žene prvo jure njena haljina, grudi, zaobljena pozadina. I vi onda nemate prostora da pogledate te oči i sadržinu. Moja poruka ženama je uvek bila da prvo pokažu šta su i ko su, pa tek onda da se vidi njihova haljina. Najgore je kada žena histerično kupuje. Kada hoćete nešto da promenite, kupujete 100 pari cipela, umesto da promenite sebe iznutra. Naravno da sam i ja bila u tim fazama. Ne kritikujem, nego konstatujem i savetujem na koji se način najbolje izboriti sa sobom", rekla je Rakočevićeva koja je preksinoć u Beogradu održala reviju održive mode sa jasnom porukom da priroda mora da se zaštiti.