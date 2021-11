DA LI JE MOGUĆE DA POSTOJI TAKVA NELJUDSKOST?! OKRUŽENI SMO MONSTRUMIMA! Verica Rakočević šokirano komentarisala Dalilu 

Modna kreatorka smatra da je užasno ono što se dešava u Zadruzi.

Ljubavni trougao Dalila-Dejan-Filip Car iz Zadruge je tema koju je ovih dana nemoguće preskočiti, pa je svoj stav o tome iznela i naša najuspešnija modna kreatorka Verica Rakočević.

Posle niza javnih ličnosti, mahom žena, koje su osudile ponašanje Dalile Dragojević, koja je javno prevarila muža, a potom ga i ostavila tražeći razvod, ni Verica nije poštedela ovu učesnicu rijalitija.

"To je tolika monstruoznost, ovo uopšte nije benigno. Da li je moguće da smo okruženi takvim monstrumima? To je moje jedino pitanje na tu priču, to su takvi monstrumi u ljudskom obliku. Ja pratim društvene mreže, kada pogledam to, ja govorim samo o toj ženi (Dalili)", rekla je Verica.

"Pitam se da li u jednom takvom ljudskom obličju postoji tolika količina bezosećajnosti, toliko odsustvo empatije, tolika nemoralnost... Kad kažem nemoralnost, uopšte ne mislim na odnos s drugim muškarcima, nego na nemoralnost u odnosu na drugo ljudsko biće. Ja kad gledam te klipove, ja ne znam... Meni je to užas", dodala je kreatorka u emisiji "Magazin In".

