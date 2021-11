NAKON PRIČA O GRUPNOM SEKSU, LUKAS PROGOVORIO O NOVOJ LJUBAVI: Otkrio da li je ZALJUBLJEN - "Šta je sa tim djevojkama"

Aca Lukas otkrio svoj emotivni status.

Aca Lukas otkrio svoj emotivni status.

Aca Lukas nedavno se našao u žiži skandala kada je učesnica Zadruge Marijana Zonjić ispričala da se viđala sa njim, kao i da je sa njom želio grupni seks.

Ona je tada rekla i da je pobjegla kada je "pozvao drugaricu da im se pridruži", pjevač je ubrzo demantovao njene navode, te nakon dužeg vremena progovorio o svom emotivnom statusu.

Lukas je u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kuriri televiziji otkrio da je trenutno slobodan, kao i da će predstojeće praznike vjerovatno sam i dočekati.

"Šta je sa tim devojkama, ja kao da sam Alen Delon, ko go nešto hoće, on se uhvati za mene. Ja to kažem što je babi milo, to joj se i snilo. Kako je Nova godina blizu, sve su šanse da ću sam ući u nju", rekao je.

Aca Lukas

Izvor: Kurir TV printscreen

Podsjetimo, Aca Lukas objavio je svoju autobigrofsku knjigu pod nazivom "Ovo sam ja" u kojoj je otkrio brojne detalje baš iz ljubavnog života. Nedugo zatim, objavio je i da će snimiti film i seriju o svom životu i karijeri koji će nositi ime "Kafana na Balkanu".

Ovako je bilo na promociji knjige:

