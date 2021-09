"LOŠ JE U SEKSU, ZATO PORIČE!" Lukas demantovao da je spavao sa Macom Diskrecijom, ona mu ŽUSTRO ODGOVORILA!

Maca Diskrecija odgovorila Aci Lukasu.

Maca Diskrecija nedavno se u izazovnom izdanju pojavila u emisiji "Amidži šou", u kojoj je igrajući jednu od Ognjenovih igrica rekla da je "spavala sa Acom Lukasom".

Pjevač je ubrzo i bijesno demantovao njene tvrdnje ističući da "ne zna ni ko je ona", a starleta mu je sada žustro odgovorila:

"Imali smo seks prije nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao. Jako je loš. Loš mu je polni organ, loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom", započela je.

"Mene je iznerviralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna da idem na poligraf. Seks smo imali u hotelu u Lukavcu, dok sam ja još bila nepoznata. Možda je zaboravio ko sam ja pa sad hoće da obnovi gradivo", ispričala je ona.

Maca Diskrecija

