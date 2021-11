"BRENA JE LUKASU UNIŠTILA BRAK!" ACIN MENADŽER PROGOVORIO O PJEVAČEVOM RAZVODU - Svi znamo šta su mu uradili 

Saša Mirković tvrdi da su Lepa Brena, kao i ostali iz Grand produkcije, krivi za Lukasov raspad braka.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/KURIR TV/Screenshot/Hype tv/screenshot

Estradni menadžer Saša Mirković, koji je nedavno otkrio detalje saradnje s domaćim muzičkim zvijezdama, izjavio je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji da su Lepa Brena i ostali čelnici Grand produkcije krivci za Lukasov raspad braka.

Kako Mirković tvrdi, pored toga što im Grand produkcija duguje veliku sumu novca, oni su (što je Lukas i sam naveo u svojoj knjizi) pjevaču lično rasturili porodicu.

"Našli smo se na Bežanijskoj Kosi, Popović, Brena, Boba, Lukas i ja. Popović je tu počeo da kmeči oko cifara koje sam ja rekao za Lukasa po sezoni. Tražio sam milion eura za sezonu, plus plaćene poreze i doprinose. Oni ozbiljno u Grandu zarađuju na osnovu svih. Rukovali smo se na Lukasov pristanak da neće svoj honorar da uzme za prvu godinu, a da moj honorar uredno isplate. Mene je Popović prevario za 300 hiljada eura. Lukas im je oprostio 700 hiljada eura. Nisu hteli da plate 300 hiljada, pa su napravili lažnu svađu i bacili rovca. Išli su kod Lukasove bivše žene Sonje i tražili da se ništa ne naplaćuje, ja na to nisam pristao. Rekao sam da poslovno i privatno ne možemo da miješamo. Trebalo je da potpišemo ugovor, to je u distanci od dan-dva i pripreme ugovora. Sve su radili bez moje pismene saglasnosti. Oni su snimali na divlje i izdali. U velikim smo tužbama prema Grandu", izjavio je Mirković.

Tokom gostovanja u emisiji osvrnuo se i na Lukasovu knjigu u kojoj je on i sam napisao da mu je Lepa Brena rasturila porodicu.

"Sa ove distance vremena znamo šta su isti oni uradili Lukasu. On je iznio u knjizi da su mu rasturili porodicu. Svi znamo šta su svi ti prijatelji uradili mom štićeniku Lukasu. Aludiram na rasturanje porodice. Lukas je sam rekao da mu je Brena, kao i svi iz Granda rasturili porodicu", tvrdi estradni menadžer.

Saša Mirković

Izvor: TV KURIR Screenshot

Aca je naveo u svojoj knjizi da Lepa Brena misli da je on ljut na nju zbog toga što je upoznala Sonju s njenom navodnom avanturom - poznatim srpskim košarkašem, ali u pitanju je nešto drugo.

"Kada sam se odselio, u mojoj kući na Bežanijskoj kosi Sonja je okupljala drugarice. Piju kafu i pričaju. Jedna od njih mi je poslala snimak na kojem Brena teši Sonju. 'Šta se nerviraš, šta će tebi taj klošar i narkoman'. Brena i dalje misli da sam se naljutio na nju zbog Majamija. Ne. Prvo: moja žena nije retard kome neko treba da namešta muškarce. Drugo, mnogo važnije: Brena je dolazila u moju kuću i mazila moju ćerku, o čijem ocu je govorila da je klošar i bezvredni narkoman", naveo je u svojoj knjizi.