Estradni menadžer otkrio zašto je Marija Šerifović 2007. godine u jednom trenutku nestala sa Evrovizije, te su je svi tražili.

Izvor: TV KURIR Screenshot

Saša Mirković ispričao je da je Marija Šerifović 2007. godine kada se takmičila i pobedila na Evroviziji sa pesmom "Molitva" imala, prema njegovim rečima, problema sa neuzvraćenom ljubavlju, te je u jednom trenutku nestala.

"Nikada neću pričati o privatnim stvarima. Imala je neka pomešana osećanja, neuzvraćenu trenutnu ljubav. Obećao sam da ću da pomognem u rešavanju tih ljubavnih problema. Rekao sam joj da sam sve uradio što je do mene, a da je njeno samo da peva sa energijom kako treba. Onda smo pobedili. Pogledala me je i rekla: 'Znaš šta me muči?'. Rekao sam da znam, ali da ćemo to rešiti u Beogradu, da ne dolazimo kao pu*anjci. Imali smo razgovor i onda je nastala čuvena fotografija u hodniku", ispričao je Mirković u "Sceniranju".

Prema njegovim rečima, Šerifovićeva nije verovala u pobedu.

"Skočila je i zagrlila me. Nije verovala u pobedu. Ja joj nisam rekao da moramo da pobedimo, garantovao sam. Nisam rekao da je to njen uslov. Rekao sam da ću pomoći. Bukvalno sam sedeo i diktirao kako će koja zemlja da glasa, jer sam znao šta sam uradio", naveo je Mirković i objasnio kako je tekao put do pobede na Evroviziji.

Saša Mirković

Izvor: TV KURIR Screenshot

"Prvo smo napravili 'Rukojle', pa je Marija plakala dok je pevala 'Rukojle'. Na Finskom to znači 'Molitva'. Treba izlomiti jezik dok se to otpeva. Time smo kupili nordijske zemlje. Svi ljudi na svetu se mole. Uradili smo i one pečatiće sa srcima", istakao je Mirković.

Vidi opis MARIJA ŠERIFOVIĆ JE NESTALA SA EVROVIZIJE, SVI SU JE TRAŽILI! Menadžer otkrio kakve je probleme imala: Obećao joj pomoć Marija Šerifović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Marija Serifovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube / Marija Serifovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Marija Serifovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Marija Šerifović takmičila se 2007. godine u Helsinkiju na 52. Pesmi Evrovizije, kada je Srbija po prvi put kao nezavisna država učestvovala na najpoznatijoj muzičkoj evropskoj manifestaciji.