Saša Mirković, jedan od najuspješnijih srpskih menadžera i producenata, tvrdi da je trpio pritiske od strane ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića i nekadašnje državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sve je prema Mirkovićevim riječima počelo januara 2012. godine, kad je na njegovu kuću u Beogradu bačena bomba, ali kako navodi prijetnje se nisu zaustavile ni na tome, te je i njegov sin trpio razne neprijatnosti u srednjoj školi.

Mirković, tadašnji narodni poslanik Srbije, odlučio je da zakaže sastanak sa Stefanovićem, koji je u to vrijeme bio ministar policije, kako bi prijavio prijetnje i dobio odgovor zbog čega je bačena bomba na njegovu kuću. To je bio prvi put da se susreo sa Dijanom Hrkalović.

- Sin je završio srednju školu, prošao je kroz težak period. Doživljavao je neprijatnosti u školi. To je bio napad političke mafije na čijem čelu je bila Hrkalovićka i Nebojša Stefanović. Saznao sam to tako što sam otišao da prijavim prijetnje i da vidim zašto mi je bačena bomba na kuću. Najavio sam se Nebojši kao narodni poslanik, otišao sam ujutru, sačekala me je Dijana Hrkalović na ulazu i odvela kod nje u kancelariju. Bio sam tad sa jednim svojim prijateljem. Onda je došao Stefanović u kabinet i počeo da priča o svojoj crnoj svesci gdje je bilo zapisano ko mu je šta uradio loše a ko dobro. Meni je rekao da sam više na lošoj strani, mislim da su oni od tog trenutka krenuli da spremaju udar na Vučića i mislim da se to posle i pokazalo kao tačno. Taj sastanak je bio kratak i vrlo bezobrazan, sa gornje distance, Hrkalovićevu tada nisam ni poznavao jer ništa nije značila u SNS-u, ona je Stefanovića nazivala "ljubavi". Imam i svjedoke, ne pričam laži - prisjetio je Mirković u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji.

Mislio je tada da nema čega da se boji, dok nije doživio neprijatnost da svega nekoliko sati od sastanka u zgradu Skupštine grada uleti SBPOK.

- Tad nisam ništa pomislio, nego sam posle doživio da je u zgradu skupštine ušao sbpok bez naloga, odmah par sati nakon što sam ja izašao iz MUPa. Ja sam nakon toga zato što nisam želio da drugi ljudi doživljavaju neprijatnosti, a i vidio sam da trenutno nije situacija da se rješava bilo kakav konflikt podnio ostavku. Smetao sam Nebojši i Dijani. Vidio sam to, a zašto sam im smetao ja ne znam, možda zato što sam uvek imao korektan odnos sa Vučićem i imali smo odnos pun poštovanja. Kad sam razgovarao sa ljudima posle o Dijani, saznao sam sve najgore i jeste postojao taj njen odnos sa kriminalcima i ubicama. Vulin se bori koliko može, ali MUP nije još uvijek očišćen - ispričao je Mirković.

Da pritisci nisu prestali, Saša kaže, govori i to da je skoro imao posjetu od "lažnog generala" kome nije želio da otkrije identitet. "Lažni general" pokušao je koristeći službeni položaj da uceni Mirkovića.

- Imao sam skoro posjetu jednog lažnog policijskog generala, oni vole da miješaju estradu i politiku, estradu i policiju, policiju i kriminal, policiju i politiku. Ako ste kriminalac, ne možete da budete policajac. Mnogi od tih policajaca vole da rade sve ostalo sa strane i da se bave tuđim poslovima. Nazvaću tog lažnog generala XY, on je u vezi sa jednom poznatom estradnom pjevačicom. Ja se sa njim nisam zakačio, ali desilo se to da čovjek voli da se meša u producentski posao. Misli da svoju značku može da koristi i u privatne svrhe. Službena značka je za službene radnje. Jednog dana ću reći ko je to. Svašta je tražio, to ne znači da to može i da dobije. Mene se plaše samo neradnici - rekao je producent.