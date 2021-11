OTIĆIĆU I OSLOBODITI MESTO NEKOM MLAĐEM KOLEGI! Olga Odanović donela bitnu odluku, a on je njen najveći kritičar

Glumica Olga Odanović dobitnica je ovogodišnje nagrade za najbolje umetničko ostvarenje u Narodnom pozorištu za ulogu u predstavi "Vuci i ovce".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica je istakla da sledeće godine stiče uslove za penziju i da će vrlo rado svoje mesto u Narodnom pozorištu prepustiti nekom mlađem, ali i da je njena potreba da glumu ne napusti zaista.

"Sledeće godine stičem sve uslove da odem u penziju. Ja ću verovatno otići i oslobiti mesto nekom mlađem glumcu koji će biti ponosan što je u ovom pozorištu, jer Narodno pozorište to zaslužuje. To ne znači da ću se odreći glume, već pre svega moja potreba i moja luka gde se ja usidrim. Ja ću ovde igrati predstave koje imam i trudiću se da dajem maksimum ono što je u mojim granicama mogućnosti. Moja koleginica Tanja Bošković, koja je u penziji, je imala nedavno premijeru mjuzikla 'Flešdens' u pozorištu na Terazijama. Moja ćerka je bila na premijeri i oduševljeno mi je ispričala utiske. Ta žena je stvarno ostavila neizbrisiv trag i u tom pozorištu i uopšte u kulturi. Ako neko treba da bude na toj sceni i sada u tim godinama to je ona. Čula sam i koju ulogu je igrala u toj predstavi, pa to je zaista predivno", rekla je Olga Odanović koja čini se, jako brine o mladim naraštajima koji dolaze, pa tako i o svojoj ćerki Lenki Petrović, koja je glumica:

"Ona je rasla među glumcima u pozorištu i tu se pelcovala ovim poslom. Tako da zna koliko treba da se radi i koliko čovek mora da ima strpljenja. Ovaj posao je maraton na duge staze. Ovo vreme diktira da živite brzo, pa mladi sve hoće odmah i sad. Ne, treba polako. Treba da idete malim koracima i onda trajete 40, 50 godina".

Olga Odanović i njen suprug Dragan Petrović Pele važe za glumce koji su ostavili dubok trag kako u domaćoj kinematografiji, tako i u pozorištu. Njihova ljubav rodila se na diplomskoj predstavi na fakultet.

"Ja sam zahvalna što imam porodicu pored mene, što imam supruga koji je i pedagog na Akademiji, koji se bavi time na jedan ozbiljan i temeljan način. On je meni zaista najveći kritičar. Bio je na nekoj od repriza ove predstave 'Vuci i ovce', i vrlo lepe stvari mi je rekao. Uvek kaže ono što misli. Mi izbegavamo da mnogo pričamo o pozorištu. Mnogo nas je u kući umetnika pa to ponekad postaje malo naporno. Ali smatram da smo jedno od drugog dosta toga naučili. Da to umemo da primimo na pravi način. Meni su kritike značajne. Sad neko da me hvali i priča o meni sve najbolje, to je divno, ali nije poželjno često", istakla je glumica.