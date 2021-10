JANJUŠU NIJE BILO DOBRO KADA JE ČUO! Deniz otkrila kako je zaradila 4.000 eura, hvatao se za glavu! (VIDEO)

Otvoreno mu je u Zadruzi pričala o poslu i zaradi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnici Zadruge Deniz Dejm i Marko Janjušević Janjuš, koji čeka ulazak bivše djevojke Maje Marinković, ćaskali su u dnevnoj sobi, a ona je otkrila i neke stvari iz svog života.

Osim što su komentarisali dešavanja u Bijeloj kući, dotakli su se ljubavnog odnosa Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, a u nekim momentima im se pridružila i Sanja.

"Gdje ćeš za Novu godinu? Jesi li nešto planirala?", šalio se Janjuš sa Deniz.

"Šta mogu da planiram ovdje? Da li si ti nešto isplanirao?", uzvratila mu je.

"Ja jesam, da odem malo do Grčke", našalio se on, a potom pitao Deniz koliko zarađuje.

"Ja sam bila ljetos, sa sponzorom..."

"Kako? Je*u te tamo ili kako? Koliko vas ima u timu?, pitao je Janjuš.

"Deset. To je kao košarkaški tim, samo što niko ne igra košarku", rekla je Deniz, a Janjuš se našalio da je u košarkaškom timu nosio vodu.

"Čekaj, ti iz PR tima ti zakazuju partnere i to? Imaš i za finansije?", nastavio je s ispitivanjem.

"Da, ne mogu ja to sama da radim. Ne znam porez i to..."

"Pa ne zarađuješ ti devet miliona eura", rekao joj je Janjuš.

"Dosta zarađujem, ne mogu..."

"Šta ćeš ovdje ako dosta zarađuješ?"

"Da se predstavim čitavom Balkanu, do sad me znala Slovenija, a sad da me upoznaju", rekla je, pa se osvrnula i na zaradu na OnlyFans.

"Jesi imala dosta klijenata u Londonu?"

"Sama sam radila. Na OnlyFans. Dosta fanova sam imala, stotine. Mjesečno plaćaju, pa gledaju svašta. Jednom sam za fotografiju na sudu od tog nekog koji je stavio moju sliku bez odobrenja dobila 4.000 eura", priznala je ona, a Janjušu nije bilo dobro kada je čuo.