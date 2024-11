Eli Okobo pričao je o odlasku Saše Obradovića posle pobjede Monaka.

Izvor: MN Press

Saša Obradović dobio je otkaz u Monaku posle serije loših rezultata. Prvi meč bez njega na klupi francuski tim dobio je u Evroligi protiv Asvela (103:92). Najefikasniji akter na tom meču bio je Eli Okobo koji je dao 27 poena.

Po završetku tog meča najbolji akter susreta pričao je o uspjehu, ali i o srpskom stručnjaku. "Pokazali smo timski duh, bilo je više asistencija, dobro smo igrali u odbrani, čak i kada su oni pravili serije ostali smo fokusirani. Svi smo bodrili jedni druge i držali smo glave gore", rekao je Okobo.

I sam kaže da mu je teško pao odlazak srpskog stručnjaka. "Posle odlaska trenera Obradovića smo imali sastanak. Svi smo pričali međusobno, kako igrači jedni sa drugima, tako i sa trenerima. To što je on otišao vidjeli smo kao neuspjeh. On je uradio mnogo za mene od kada je došao u klub."

Nastavio je da kritikuje i sebe i druge. "Svi moraju da pogledaju sebe, da stanemo pred ogledalo i da shvatimo da možemo mnogo bolje. Igrali smo previše individualno, nismo se osjećali kao tim od samog starta. Moramo da se vratimo na taj put". zaključio je Okobo.