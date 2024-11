Danas je u Novom Sadu sahranjena žena koju je sin ubio na brutalan način u njihovom porodičnom stanu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u Novom Sadu sahranjena žena A.M. (77) koju je 16. novembra ubio, kako se sumnja, njen sin I.M. (47) u njihovoj kući u Novom Sadu, prenosi "Kurir". Nju su na vječni počinak ispratili prijatelji, rođaci i komšije.

"Njih dvoje su imali plan da srede živu ogradu i pokupe lišće. Igor je zbog toga pozajmio ručnu testeru od komšije. Počeli su da rade, a onda su se posvađali. Igor je potom prvo izbo majku nožem nekoliko puta, pa joj je testerom odsjekao glavu i bacio je u komšijsko dvorište. Tijelo je ostalo u kući", podsjetio je izvor "Kurira" iz istrage na strašne detalje zločina.

Poznanici su ispričali da je osumnjičeni I.M. imao psihičke probleme i da se liječio. Znao je i ranije da bude agresivan, naročito kada ne pije terapiju.

"Policija je uhapsila osumnjičenog u kući u kojoj se zločin i dogodio. Prilikom hapšenja, navodno je rekao da nije on ubio majku, već đavo. Ponavljao je: 'Pomozi mi, Bože'. Posle hapšenja i zadržavanja do 48 sati on je sporveden na salsušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, a nakon saslušanja određen mu je jednomjesečni pritvor", dodao je izvor.

(Kurir/MONDO/Aleksandar Blagić)