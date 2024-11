Naši košarkaši su napravili veliki korak ka petom učešću na evropskim prvenstvima. Sve bi moglo da riješeno za tri dana u Botevgradu, jer bi "crveni" pobjedom dva kola prije kraja riješili svaku dilemu.

Izvor: KSCG

"Kontrolisali smo meč od početka do kraja. Ne mogu da kažem da je nešto loše, jer smo dali 85, oni 62 poena i svi će reći da je to dobro, ali mislim da smo bili na 60 odsto onoga što možemo da igramo. Važna je konačna koš-razlika, ali za pobjedu u Bugarskoj moramo da igramo mnogo bolje, jer je bilo puno stvari koje ne bi trebalo da se dese. Samo smo 10-15 minuta igrali kako moramo, sve van toga je bilo mnogo grešaka u odbrani i napadu", kazao je selektor Boško Radović.

"Bojan je došao prije dva dana, Vlado nije trenirao, ali imamo još 10 igrača i to ne može da bude opravdanje. U Bugarskoj moramo bolje, vidite da je svaki poen važan, kao i svaka pobjeda. Njemačka je izgubila u Švedskoj, ali to za mene nije nikakvo iznenađenje, jer je sastav Njemaca bio daleko od najboljeg. Neće stvari u grupi biti kakve smo mislili, da će Njemačka sve da pobjeđuje, zbog čega će nam biti potreban trijumf više nego što smo mislili u prvobitnim kalkulacijama", dodaje on.

Radović se pribojavao svog tima kada je vidio da ne igraju Saša Vezenkov i Kodi Miler-Mekintajer.

"Ovom sastavu Bugarske fale dva veoma bitna igrača - Mekintajer i Vezenkov. Kvalitetnija smo ekipa, baš zbog sam toga rekao da sam se više bojao našeg mentaliteta nego protivnika".

"Kendrik je igrao posljednju utakmicu u Crnoj Gori, a nadam se da ćemo se pozdraviti poslije pobjede u Bugarskoj", poručio je Radović, istakao je selektor.

Selektor Bugarske Rosen Barčovski je naglasio da je Crna Gora bila bolji tim od početka do kraja.

"Konačnih 23 poena razlike nije realno, jer je trebalo da bude manje. Nisam zadovoljan što smo stali posljednja tri minuta, jer razlika može da bude veoma bitna. Statistika pokazuje da nas je Crna Gora dobila u reketu. Znali smo da je to njena prednost, ali nismo mogli ništa da uradimo. To je košarka, pokušaćemo da promijenimo nešto za sljedeći meč", izjavio je selektor Bugarske Rosen Barčovski.