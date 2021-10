DALILA OSTAVILA DEJANA PRED SVIMA: Od danas više nisam sa njim! Svi u šoku, Dejan ne može da podigne glavu 

Dalila Dragojević odlučila je da presječe i donese konačnu odluku kada je u pitanju njen brak.

Izvor: Printskrin, Youtube/

Ljubavni trougao Dalile, Dejana i Filipa trese region danima, a sada je došlo do kulminacije i Dalila je donijela odluku za koju stranu će se odlučiti. Nju je mnogo uvrijedio trenutak kada je Dejan skinuo burmu, a zatim i kada ju je polio vodom pa je bez puno razmišljanja odlučila da stavi tačku na njihovu ljubav.

Ona je javno i pred svima odlučila da ostavi svog supruga i da dalje gura sama. Ni u jednom trenutku nije pomenula ni Filipa Cara, pa svi očekuju da vide razvoj situacije između njih jer mnogi smatraju da su se zaljubili jedno u drugo.

“Vratio mi je burmu, posle nekog vremena je došao da mi traži. Došao je do mene ali nisam htjela da mu vratim. Vratila sam se da spavam, nisam mogla da spavam, kada sam ustala potkaćio mi je noge. Kada sam sjela na ugaonu popričala sam sa Carem i on mi je to odmah zamjerio. Pitao me zašto razgovaram sa njim, ja sam mu rekla da imam pravo da pričam i samo sam osjetila mlaz vode. Prvo nisam skontala, ali baš sam se razočarala. Ponizio me je. Otišla sam u rehabilitaciju, isplakala se, legla sam da spavam, on mi je posle donio neku kesu sa poklonom. Donijela sam odluku da od danas više nisam sa njim”, rekla je Dalila dok Dejan sve vrijeme sedi pognute glave.

Izvor: Printskrin, Youtube/

Dalila smatra da je, iako se ona okrenula prema drugom muškarcu, ipak Dejan nju ponizio pred svima i da je na kraju svega ostala sama.

“Odvrtano sam se osjetila, poniženje jeste. Imam i sa druge strane poniženja. Od njega takve stvari nisam očekivala. Na stranu sve greške koje radim, to je moja sramota. Ja sam u tom odnosu ponižena, jednostavno mi se nije dopalo. Burme meni niko neće skidati. To što je on vrati i pronašao, on je vjerovatno tražio i vratio. Za mene to nije istinsko vraćanje, jer ja to treba da vratim na prst. Smatram da je to fejk, prvu burmu je izgubio. Nemam snage da se bakćem ko je tužan, najbitnija sam sama sebi. Uvijek ostanem sama. Okrenula sam se vidjela sam Filipa kako se smije sa Mikijem. Na kraju balade uvek ostaneš sam, niko se nije sjetio čokoladicu da mi donese”, govori Dragojevićeva.

Cijela ova drama počela je od Dalile i Filipa Cara u izolaciji: