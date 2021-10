FILM "TOMA" JE SAMO OVAKO MOGAO DA PROCURI NA INTERNET: U toku potraga za NULTIM piratom - oglasio se i Bjelogrlić VIDEO

U toku je potraga za "nultim piratom" koji je podijelio film

Izvor: Youtube/printscreen/TOMA Film

Nakon mjesec dana prikazivanja film "Toma" reditelja Dragana Bjelogrlića pogledalo je u bioskopima 600.000 gledalaca, ali policija i dalje traga za "nultim piratom" - osobom koja je prva objavila i počela da dijeli piratski link ovog ostvarenja na društvenim mrežama.

Snimak je neovlašćeno počeo da se širi prije nekoliko dana, a trenutno je uhapšeno nekoliko osoba povezanih sa cijelim slučajem. Ipak, i dalje producenti filma "Minakord" i "Kobra film" ne znaju ko je došao u posjed snimljenog materijala. Tri su moguća scenarija koja će biti ispitana. Snimak je mogao da dođe iz okruženja producenta Željka Joksimovića, Dragana Bjelogrlića i distributera filma, jer se na crnom tržištu pojavila verzija identična onoj koju publika može da pogleda na filmskom platnu.

O ovom događaju za Kurir televiziju oglasio se Dragan Bjelogrlić, koji je istakao da vjeruje da će nadležni uraditi svoj posao kako treba.

"Meni je najžalije što se to uopšte desilo, što nažalost kod nas još ne postoji svijest koja je to vrsta zločina prema svima nama koji smo uložili trud u to djelo i prema svima onima koji treba da gledaju film. Taj osjećaj katarze kada se sjedi u bioskopu i dijeli emocija ne može da se uporedi s gledanjem preko telefona ili u kućnoj atmosferi", rekao je Bjelogrlić i naglasio da mu je žao što nikada neće znati koliko je ljudi ovaj film moglo da pogleda u bioskopu

" I dalje sam optimista, a nadležni organi rade svoj posao", kaže Bjela, koji se nada da će nadležni adekvatno kazniti onog koji je počinio ovo krivično djelo. "Stvarno nije fer, mi nikada nećemo znati koliko je ljudi ovaj film moglo da vidi u bioskopu samo zato što je neko htio da bude mangup u društvu. Ali šta da radimo, tako je, nažalost, ali mislim da publika i dalje ima svijest da je ovo film koji treba da se pogleda u bioskopu".