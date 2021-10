Domaći film “Toma“ obara rekorde gledanosti, a sajber prevaranti pokušavaju da iskoriste popularnost filma i zarade.

Film “Toma“ videlo je preko 500.000 ljudi u Srbiji, regionu i na EU teritorijama gde je film već prikazan.

Iako ima oprečnih mišljenja o tome da li je film i koliko zasnovan na činjenicama, jedno je sigurno - publika je oduševljena romansiranom pričom o Tomi Zdravkoviću.

Kako to uvek biva, veliki uspeh privlači i različite zlonamernike, koji pokušavaju da iskoriste taj uspeh i prevare ljude, kako bi stekli nekakvu ličnu korist.

Kad su internet prevare u pitanju nema razlike u tome da li se radi o filmu “Toma“ ili “Crna udovica“ - hakeri će pokušati da iskoriste svaki popularan naslov!

Ovih dana film “Toma“ dospeo je na internet i jedna osoba je uhapšena u vezi s tim i zabranjen joj je pristup internetu nakon saslušanja. Ovo NN lice nije otkrilo sve detalje, pa se još uvek istražuje kako je “Toma“ procureo na internet i to u odličnom, Full HD video kvalitetu.

Ono što je važno jeste da vas upozorimo da “Toma“ nigde nije zvanično dostupan za onlajn gledanje i da svako ko vam nudi takav vid gledanja filma - na internetu, za preuzimanje ili u bilo kakvoj vezi s internetom, pokušava da vas prevari.

Kako funkcionišu filmske prevare

Najpopularniji vid prevare jeste preuzimanje filma direktno na računar putem torent fajla i njegovo pokretanje u bilo kom formatu koji nije video format, a koji može da sadrži virus ili neki drugi softver za napad na računar korisnika.

Mnogi prevaranti maskiraju filmove u .EXE, .MSI ili druge vrste fajlova, koje nespretni i neoprezni korisnici pokrenu pre bilo kakve provere i naprave nepopravljivu štetu i računaru i sebi.

Kako bi dobili jasniju sliku o tome kako sajber kriminalci pokušavaju da unovče zainteresovanost ljubitelja filma, stručnjaci bezbednosnih i antivirus kompanija su analizirali dosad maliciozne fajlove prerušene u nove filmove i fišing veb-sajtove povezane sa hit filmovima, kakav je i “Toma“.

Do sada otkrivene pretnje u okviru filmskih fajlova, koji su bili maskirani virusi, nisu bile ograničene samo na Adware, već su bile prilično svestrane i opasne. Uključivale su Trojance, maliciozne programe koji sajber kriminalcima omogućavaju backdoor pristup vašim osetljivim podacima, i Trojance-PSW - kradljivce koji prikupljaju login podatke, pa čak i ransomware.

Kad se pojavi neki hit film brzo se pojave i brojni tzv. fišing veb-sajtovi postavljeni za krađu bankovnih podataka gledalaca. Korisnici bi posetili veb-sajt u nadi da će pogledati dugo očekivani film i nakon što su pogledali prvih nekoliko minuta filma, bili bi zamoljeni da se registruju kako bi nastavili da ga gledaju. Tokom registracije, od žrtava je traženo da unesu podatke o svojoj kreditnoj kartici i ostale lične podatke. Naravno, nakon završetka registracije, korisnik ne može da nastavi gledanje filma. Novac se uzima sa njihove kartice, a podaci o plaćanju završavaju u rukama prevaranta i mogu da budu iskorišćeni za različite tipove daljih prevara.

Nikada nemojte plaćati bilo kom sajtu za pojedinačno gledanje filma, posebno ne na sumnjivim sajtovima koji nemaju veze direktno sa filmom - ne plasira ih kompanija koja stoji iza njih ili neki drugi entitet zadužen za distribuciju filma, a u ovom slučaju su to produkcijske kuće "MinaCord" i "CobraFilm".

Umesto da se izlažete riziku da vas uhapse zbog ilegalnog posedovanja filma “Toma“ i uživanja tuđih autorskih prava na ilegalan način, otiđite u bioskop i pogledajte film ili sačekajte da se pojavi legalna digitalna verzija tj. DVD, pa ga pogledajte kod kuće.

Film “Toma“ prati izuzetna bezbednosna kampanja i svi koji budu učestvovali u ilegalnom “rasturanju“ i gledanju filma mogli bi da budu pravno sankcionisani, a zaprećene su i kazne zatvora od tri do pet godina, između ostalog.

Kako je ilegalno deljen film “Toma“

Neki korisnici dobili su preko društvenih mreža Cloud link koji je imao određeni vremenski rok trajanja. Recimo, do 10. 10. 2021. godine. Tokom tog vremena na uređaju na koji im je link stigao korisnici su mogli da pogledaju film ili da ga preuzmu sa Cloud servera i distribuiraju dalje ili pogledaju na drugom uređaju.

Korišćene su uobičajene platforme za deljenje linka, kakve su društvene mreže koje i inače svi koristimo, a korišćen je javni Cloud prostor, koji nije morao da se plati.

Ovo je bezbednija varijanta, jer je korisnik mogao da proveri klikom na mobilnom da li je sadržaj zaista video ili ne, ali je kopija vrlo brzo završila i na onlajn mestima, na kojima su moguće zloupotrebe kakve smo opisali u prvom delu teksta.

Nadamo se da niste postali žrtva prevare i da ste u filmu “Toma“ uživali na jedini pravi način - u bioskopu sa prijateljima i osobama s kojima ste mogli da podelite sve ono dobro što film nudi…

Hoće li me uhapsiti ako sam gledao “Tomu“ onlajn

Pokušaji ilegalne zarade uz pomoć piratskih verzija uspešnih domaćih filmova vrlo su česti u našoj zemlji, kaže za MONDO Mirko Mrkić, advokat i predavač medijskog i IT prava na Fakultetu za medije i komunikacije.

Ipak, po zakonu, korisnici ovih usluga koji samo gledaju pomenuti sadržaj, u zakonu nisu spomenuti, objašnjava naš sagovornik.

"Za one koji ne dele snimak, već ga samo otvore ili proslede jednom broju telefona, zakonska kazna ne postoji. Nemoguće je utvrditi da li je neko namerno ili slučajno otvorio link koji mu je neko poslao, kao i da li je znao šta se na njemu nalazi. Onaj ko to uradi, uvek može da tvrdi da je to uradio nehotice, da nije znao šta se nalazi u njemu, kao i da ga je slučajno poslao neku adresu", kaže Mirko Mrkić.