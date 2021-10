DRŽE ME KAO MAJMUNA U KAVEZU! Procurio snimak iz Zadruge - Učesnik BIJESNI: Zovite mi advokata (VIDEO)

Želi da napusti rijaliti po svaku cijenu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnik Zadruge Aleksandar Bogunović poznatiji kao Zverka danima kuka kako želi da napusti rijaliti, a nedavno je pokušao i da pobjegne sa imanja u Šimanovcima, što mu nije pošlo za rukom, te se obratio prijateljima.

"Znači uradite to odmah! Kažem vam, kao kad sam bio u zatvoru, naređujem vam, zovite sve moje advokate, odmah! Nije mi dobro, neće da me puste. Neće da me puste odavde, ne osjećam se dobro, uradite to odmah, ko gleda", pričao je u kameru pa nastavio:

"Koji k**ac, neće da me puste odavde, koji k**ac. Nije mi dobro je l' vi kapirate da mi nije dobro, hoću da izađem odavde, bre. Kao majmuna u kavezu me držite protiv moje volje, bre, nisam vam ja kao majmuni ovi ovdje, hoću bre kući", urlao je Aleksandar.

Sada je isplivao video na društvenim mrežama, gde je snimljen Zverka, koji je odlučio da više nepoštuje pravila produkcije, te da se suprotstavi i da silom izađe iz "Zadruge".

Kako je rekao Filipu Caru, on više ne može da izdrži, jer je mnogo smršao, produkcija ga ne čuje kao i da već danima traži da napusti rijaliti, ali niko mu ništa ne govori.

"Pa baš zato, nosi bubicu", savetovao ga je Filip, da bi ga čula produkcija, što je on odbio.

"Ne možeš tako na silu, povuci se, u stranu, neka te nominuju gledaoci", savjetovao ga je i Bane, jer nije vredno da izgubi i honorar na kazne, jer ne poštuje praviola rijalitija.

Zverka je i ovo negirao govoreći da je već dosta novca sigurno izgubio.