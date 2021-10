BOSANAC SUPRUGU KRIJE KAO ZMIJA NOGE - U braku su 44 godine, a evo kako Dunja izgleda (FOTO)

Kompozitor je jednom pričao o ljubavi sa suprugom.

Izvor: YouTube/Grand Online

Proslavljeni kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Dragan Stojković Bosanac već 44 godine u srećnom je braku sa suprugom Dunjom.

On se trudi da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti, pa tako malo ko zna kako izgleda njegova supruga Dunja sa kojom ima sina Aleksandra i ćerku Aleksandru, poznatiju kao Džidžu.

On je jednom samo pričao o njihovoj ljubavi, i tom prilikom istakao da je oduvek znao da je ona prava.

"Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula", rekao je Dragan Stojković svojevremeno.