VIKI NE DA NA KUMU CECU! Oglasila se nakon svađe sa Bosancem: Hteo je da zabode gde nije trebalo! Tek je neće štedeti

Nakon prozivki u emisiji "Zvezde Granda" oglasila se i Viki Miljković.

Izvor: YouTube/Screenshot/Zvezde Granda/Kurir/Ana Denda

Javnost ne prestaje da broju o sukobu Svetlane Cece Ražnatović i Dragana Stojkovića Bosanca koji se odigrao u emisiji "Zvezde Granda". Folk zvezda je u jednom momentu pomenula i njegovu ćerku Aleksandru Stojković Džižu, koja se potom oglasila na društvenim mrežama.

Ceca je pre snimanja nove emisije prokomentarisala njihove odgovore.

"Nemam komentar na to, sve ste čuli. Da li to treba da se komentariše? Šta sam ja rekla za bilo koga loše? Za mene je rečeno, a ja moram da se branim. To je bio samo konkretan primer, ja sam bila uvređena, valjda ste to videli", rekla je pevačica i dodala da kometari od strane žirija nikako nisu žestoki.

"To bilo žestoko? To je primitivni humor, to nije žestoko, a nije ni duhovito", istakla je Ceca za domaće medije, a sada je svom sud dala i Viki Miljković takođe članica žirija pomenute emisije i Cecina kuma.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/YouTube/Screenshot/Zvezde Granda/Instagram/Screenshot/dzidza_official

Sada je o svemu komentar dala i pevačica Viki Miljković koja je i Cecina kuma.

"To nije bila svađa nego sukob mišljenja. Svako je izneo svoje. Ja nisam čula da je Ceca uvredila bilo koga. Ona nije neko ko vređa bilo koga ni privatno, a kamoli javno. Bosanac je hteo da zabode gde nije trebalo, a ona mu je odgovorila onako kako ona odgovara", rekla je ona okupljenim novinarima i dodala:

"Ceca nije neko ko vređa bilo koga, a oni su takvi kakvi jesu. Nisu ni mene štedeli kad sam tek došla, pa, evo, sad ne štede ni nju. Doduše, nisu se još skroz opustili. Tek ćete videti koliko je neće štedeti kako vreme bude odmicalo".

Izvor: Pink TV/Premijera/screenshot