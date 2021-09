"TO ŽESTOKO? TO JE PRIMITIVNO" - CECA PONOVO ODBRUSILA BOSANCU I DŽIDŽI! "Uvrijedili su me i moram da se branim!"

Ceca Ražnatović je prije odlaska na snimanje prokomentarisala svađu s Bosancem.

Poslednju emisiju Zvezda Granda obilježila je, između ostalog, svađa Cece Ražnatović i Dragana Stojkovića Bosanca, o čemu se već nekoliko dana priča.

Nakon njihove svađe, oglasila se i Aleksandra Stojković Džidža, Draganova ćerka, koja je Ceci uputila jasnu poruku nakon što ju je pjevačica "prozvala" u Grandu.

"Ne treba mi novac, draga moja. Radim zbog umjetnosti", objavila je citat na Instagramu, a potom dodala da voli tatu najviše na svijetu, a on je posle pomenute emisije izjavio za medije:

"Moja ćerka je upisala četvrtu godinu Muzičke akademije, tri je već završila. Čekam je da postane obrazovan muzičar, moju podršku ima".

Ceca je danas prije snimanja nove emisije prokomentarisala njihove odgovore.

"Nemam komentar na to, sve ste čuli. Da li to treba da se komentariše? Šta sam ja rekla za bilo koga loše? Za mene je rečeno, a ja moram da se branim. To je bio samo konkretan primjer, ja sam bila uvrijeđena, valjda ste to vidjeli", rekla je pjevačica i dodala da kometari od strane žirija nikako nisu žestoki.

"To bilo žestoko? To je primitivni humor, to nije žestoko, a nije ni duhovito", istakla je Ceca za medije.