SEA DANCE: Groznicu subotnje večeri upotpuniće Tale Of Us

Treće festivalsko veče osvježiće prepoznatljivi zvuk elektronske muzike fantastičnog italijanskog dvojca, koji čine nerazdvojni prijatelji Mateo Milleri i Carmine Conte.

Izvor: Promo/Sea Dance

Njihova priča počinje u Milanu u kom otkrivaju zajedničke naklonosti ka muzici i udružuju se u produkcijski duo koji od 2011. godine savršeno šeta po liniji između melodic techna i house-a.

Osnovna veza između ovih muzičara jeste ljubav prema umjetnosti i kardinalna potreba da se ta ljubav emituje kroz ono što stvaraju. Iako ponekad mračni i naizgled zatvoreni, savremen i do sada nezastupljen zvuk koji donose daje slušaocima potpuno novi nivo intimnog odnosa sa muzikom. Iako elektronska muzika često biva pogrešno percipirana kao hladna i striktno tehnička tvorevina današnjice, Tale Of Us već deceniju uspijevaju da nas ubijede u suprotno. Elektronska muzika jeste emocija, i najviša forma muzičke umjetnosti kako i sami kažu, i jeste osjećaj, bar u slučaju kada iza DJ pulta stoje ovi momci.

Potpuni gamechanger jeste 2015. godina kada Mix Mag proglašava Matea i Carmina za DJ-eve godine, u momentu kada su oni već prokopali put za mnoge umjetnike iza sebe i postali najpoželjnija imena na svakom festivalu. Samim tim ovaj DJ tandem danas je sinonim za elektro scenu. Ova titula ipak ne dolazi kao iznenađenje već kao ozbiljno zaslužena kruna za dvojicu potpunih kraljeva DJ pulta. Od tog momenta do danas, Tale of Us ne silaze sa prva tri mjesta na Resident Advisor listi, dok istovremeno ostaju zaštitni znak svog label-a.

Muzička etiketa Afterlife ispred koje stoje, poznata je po lansiranju novih i drugačijih umjetnika i party konceptu koji postavlja nove standarde i vodi sve prisutne kroz ekstatično klabing iskustvo. Afterlife žurke dostužu popularnost Boiler room-a, i osećaj upadanja u priču koju pričaju melodije, dok majstori lutaka Mateo i Carmine iza pulta upravljaju tijelima i emocijama publike.

Ono što ih izdvaja na sceni jeste osjećaj udobnosti koji imaju dok stvaraju, miksaju i oslobađaju u etar, i sloboda da mijenjaju pravila muzičke scene, izbacuju muziku u svom ritmu istovremeno ostajući relevantni. Iako vrlo popularni i zastupljeni, ni u jednom momentu njihova muzika ne prelazi u mainstream, što je možda i njihov najveći uspjeh, pored očiglednog vladanja scenom. Njihov cilj je vođenje publike kroz iskustvo duboko protkano emocijom, poput demagoga, oni vode svojom muzikom, i rade to odlično.

I mada od početka karijere privatnost, možda čak tajnovitost stavljaju kao imperativ, tako i određenu dozu ekskluzivnosti ili zatvorenosti kada su u pitanju saradnje i hiperprodukcija sadržaja. Ono što daju na sceni sasvim je dovoljno da ih zadrži na listi muzičkih prioriteta svakog ljubitelja atmosferskog i melodičnog techna.

Kombinacija njihovih ozbiljno potkovanih muzičkih glava razlog je da ne propustite njihov set na Sea Dance festivalu, u subotu 28. avgusta, a priča koju će vam oni ispričati kroz svoj nastup i više je nego dovoljna za postizanje potpune katarze.

Pored Tale Of Us, sedmo izdanje Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana, od 26. do 29. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvezda elektronske, rock i trap/hip hop scene, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Meduza, Satori, Topic, Bajaga i Instruktori, Senidah, Vojko V, Who See, z++, Sajsi MC i mnogi drugi.





Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u cijelosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Ujedinjeni festivali Crne Gore pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 meseci mnogo toga pretrpio. Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava! Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Sama kampanja naziva je „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.





Aktuelne cijene ulaznica do 20. avgusta

Cijena festivalskih ulaznica za Sea Dance je 34.99 Eur, što je ušteda od 30 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice posjetioci mogu kupiti po promo cijeni od 14.99 Eur za četvrtak, petak i subotu, odnosno 17.99 Eur za nedelju, uz 40 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovdje. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.