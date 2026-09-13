Klinac iz "Terminatora 2" danas je neprepoznatljiv: Smuvao učiteljicu sa samo 15, dobio sina, pa krenuo sunovrat

Dečja zvezda filma "Terminator 2", Edvard Furlong, dosta se promenio od svoje čuvene uloge. Uprkos svim poteškoćama, Furlong ne žali što je još kao tinejdžer ušao u svet glume

Izvor: YouTube printscreen

Edvard Furlong je priznao da je "odrastanje pod reflektorima zaista teško" nakon njegove proslavljene uloge u filmu "Terminator 2: Sudnji dan".

Ovaj 49-godišnjak imao je svega 13 godina kada je dobio ulogu Džona Konora u čuvenoj franšizi, a sa sigurnošću se može reći da se Furlong od premijere 1991. godine mnogo promenio.

Evo kako je nekada izgledao u ulozi koja ga je proslavila:

"Bio sam razmažen do srži"

Privilegiju da još kao tinejdžer sarađuje sa režiserom Džejmsom Kameronom i Arnoldom Švarcenegerom jeste nešto zbog čega se Furlong i danas smatra pravim srećnikom.

U nedavnom intervjuu za magazin People, Furlong je izjavio: "Bio sam razmažen do srži time što mi je Kameron bio prvi režiser sa kojim sam radio, jer on zaista zna šta radi. Pored Džejmsa Kamerona se osećate sigurno - znate da će krajnji rezultat biti dobar."

"Arnold se nikada ne žali"

Furlong se takođe prisetio i velikog uticaja koji je Švarceneger imao na njega u to vreme, hvaleći svog kolegu zbog njegove neprestane profesionalnosti. "On je bio sama definicija profesionalca", rekao je ovaj 49-godišnjak. "Nikada, ali baš nikada nisam video Arnolda da se žali. Uvek je popravljao raspoloženje na snimanju."

O ranoj slavi

Furlong je uputio reči hvale i Lindi Hamilton, nastavivši: "Mislim da me je to što sam glumio pored nje učinilo mnogo boljim glumcem. Toliko sam naučio od svih njih."

Ipak, glumcu je bilo teško da se snađe u Holivudu i nosi sa slavom u tako mladim godinama.

Prisećajući se tih poteškoća za magazin People, Furlong je dodao: "Odrastanje pod reflektorima je zaista teško. Dovoljno je teško i odrasloj osobi da se snađe... jednostavno u tome da budeš ljudsko biće, da praviš greške i sve ostalo, a zamislite kako je kada su svi reflektori upereni u vas... to je teško."

Od svog televizijskog debija, Furlong je otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću, zbog koje je na kraju i izgubio ulogu u trećem delu Terminatora.

Njegov privatni život obeležen je brojnim skandalima, više o tome pročitajte u tekstu: Sunovrat klinca iz Terminatora: U 15. spavao s učiteljicom i tada kreće pakao, sin (3) bio pozitivan na kokain

Uprkos greškama, Furlong je istakao da su ga one"učinile osobom kakva je danas" i da ne žali što je počeo da se bavi glumom u mladosti. "Gluma mi je bila izuzetno terapeutska... prosto me je prirodno privukla", dodao je.

"Blagosloven sam što sam tokom većeg dela svog života mogao da radim nešto što zaista volim."

Evo kako on danas izgleda:

Proveo 6 meseci iza rešetaka

Furlong je 2013. godine proveo šest meseci iza rešetaka nakon što je osuđen zbog kršenja zabrane prilaska.

To se dogodilo nakon što je optužen za fizički napad na bivšu devojku, iako glumac nije formalno proglašen krivim niti osuđen po toj optužbi, jer je postignut nagodba u vezi sa optužbama za napad i kršenje uslovne kazne.

Poslednjih godina, Furlong je ostvario uloge u ostvarenjima "Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep" i "Heart of a Champion", sudeći po njegovoj stranici na IMDb-ju.