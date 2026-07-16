Zašto svi pričaju o novom filmu "The Invite" Olivije Vajld? Jedan poziv, mnogo tajni i veče koje razotkriva sve

Olivija Vajld vraća se režiji filmom "The Invite" ("Poziv"), ostvarenjem koje je privuklo veliku pažnju nakon premijernog prikazivanja.

Izvor: Youtube printscreen / A24

Olivija Vajld je, nakon uspjeha filma "Booksmart", ali i burnih reakcija koje su pratile njen prethodni projekat "Don’t Worry Darling" ("Ne brini, draga"), ovim ostvarenjem ponovo usmjerila pažnju na svoj rediteljski rad. "Poziv" pokazuje njenu sposobnost da spoji komediju i dramu, koristeći humor kao sredstvo za otkrivanje neprijatnih istina o ljudskim odnosima.

U središtu priče nalaze se Džo i Anđela, bračni par koji na prvi pogled vodi sasvim uobičajen život. Međutim, iza svakodnevnih navika, obaveza i rutine krije se odnos u kojem su bliskost i spontanost gotovo nestali. Umjesto razgovora o sopstvenim problemima, njihova komunikacija sve češće se svodi na sitne zamjerke, ironiju i pokušaje da sakriju nezadovoljstvo.

Pogledajte trejler:

The Invite film trejler Izvor: Youtube / A24

Njihovu svakodnevicu mijenja večera koju organizuju sa komšijama Pinom i Hokom. Ono što počinje kao običan susret, ubrzo prerasta u veče tokom kojeg se otvaraju teme o ljubavi, povjerenju, željama i granicama koje ljudi postavljaju u vezama.

Kroz razgovore četvoro likova postaje jasno da svaki odnos ima svoje skrivene pukotine, čak i kada spolja izgleda savršeno.

Film se gotovo u potpunosti odvija u prostoru jednog doma, ali Olivija Vajld uspijeva da taj ograničeni ambijent pretvori u mjesto ispunjeno tenzijom. Kako vrijeme prolazi, atmosfera postaje sve intenzivnija, a obične rečenice dobijaju potpuno drugačije značenje. Pogledi, tišina i male neprijatnosti postaju jednako važni kao i sami dijalozi.

Oni koji su ga već pogledali, ne kriju oduševljenje ovom komedijom: "Film je toliko dobar, a ušao sam bez ikakvih očekivanja. Pored toga, glumačka postavka je luda! 10 od 10, a Olivija Vajld je pokidala".

"Poziv" nije samo priča o neobičnoj večeri i neočekivanim predlozima koji menjaju tok događaja. U njegovoj osnovi nalazi se mnogo ozbiljnije pitanje – šta se događa kada partneri toliko dugo izbjegavaju iskrene razgovore da više ni sami ne znaju kako da poprave ono što je nekada bilo prirodno i jednostavno?

Posebnu snagu filmu daje glumačka postava. Set Rogen donosi ulogu čovjeka koji humor koristi kao način da prikrije sopstvenu nesigurnost i nezadovoljstvo, dok Olivija Vajld kao Anđela prikazuje ženu koja pokušava da pronađe ravnotežu između frustracije i želje da ponovo osjeti bliskost sa suprugom. Penelope Kruz i Edvard Norton unose potpuno drugačiju energiju u priču, predstavljajući par koji djeluje slobodnije i samouvjerenije, ali čija pojava dodatno pokreće pitanja o tome koliko zaista poznajemo ljude oko sebe.

(Nova / MONDO)