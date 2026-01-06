logo
Ben Aflek i Met Dejmon su zvezde novog trilera: Netflix objavio trejler, a evo o čemu se radi (VIDEO)

Ben Aflek i Met Dejmon su zvezde novog trilera: Netflix objavio trejler, a evo o čemu se radi (VIDEO)

Autor Balša Janković
0

Dugo iščekivani triler Meta Dejmona i Bena Afleka okupio je i niz drugih zvezda koje će ljubitelji filma zasigurno prepoznati.

Ben Aflek i Met Dejmon su zvezde novog trilera: Netflix objavio trejler, a evo o čemu se radi (VIDEO) Izvor: FlixPix / Alamy / Profimedia

Dugogodišnje partnerstvo Bena Afleka i Meta Dejmona nastavlja se i ove godine novim uzbudljivim projektom. Netflix je objavio prvi zvanični trejler za "The Rip", napeti akcioni triler čija je radnja smještena u Majamiju. Aflek i Dejmon u filmu glume dvojicu policajaca koji otkrivaju milione dolara koji pripadaju kartelu, ali ne mogu da se slože oko toga šta uraditi s novcem.

Dugo iščekivani triler Dejmona i Afleka okupio je i niz drugih zvijezda koje će ljubitelji filma zasigurno prepoznati. Na vrhu glumačke liste je Tejana Tejlor, koja je nedavno glumila uz Leonarda Dikaprija u filmu "Jedna bitka za drugom", a tu su i Stiven Jon, Saša Kale, Katalina Sandino Moreno, Skot Adkins i Kajl Čendler.

Rediteljsku palicu za "The Rip" preuzeo je Džo Karnahan, koji je i napisao scenario u saradnji s Majklom Makgrejlom. Karnahan je radio na seriji "The Blacklist" iz 2013. godine, a prošle godine je režirao film "Shadow Force" s Omarom Sijem i Keri Vošington u glavnim ulogama.

O čemu je riječ?

Aflek u filmu tumači detektiva narednika Džej Di Bajrna, a Dejmon policijskog poručnika Dejna Damarsa. Bajrn i Damars su dugogodišnji prijatelji, ali njihovo prijateljstvo dolazi u iskušenje kada u kući gdje kartel krije drogu pronađu više od 20 miliona dolara.

Ben Aflek met dejmon film

