Isplivala scena iz nove "Žikine dinastije": Mahrina u autobusu sa Žikom i Milanom, a evo koga glumi u filmu (Video)

Autor Dragana Tomašević
Pevačica Marina Cvetković Mahrina otkrila koju je ulogu igrala u filmu "Povratak Žikine dinastije"

Isplivala scena iz nove "Žikine dinastije": Mahrina u autobusu sa Žikom i Milanom, a evo koga glumi Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye

U filmu "Povratak Žikine dinastije", koji je od danas, 4. decembra, u bioskopima, kao glumica se našla se pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina.

Premijera filma koji je posvećen glumici Rialdi Kadrić, legendarnoj Mariji, održana je 2. decembra u prepunoj sali Sava Centra, a danas je, zahvaljujući pevačici, otkrivena i scena koju nismo imali prilike da vidimo u trejleru.

Pogledajte:

Pogledajte

00:17
Mahrina u Žikinoj dinastiji
Izvor: Instagram/mahrinaye
Izvor: Instagram/mahrinaye

Mahrina je ranije za MONDO govorila o scenama koje je snimila ne otkrivajući lik koji igra, ali je sada pokazala da je u dugoočekivanom ostvarenju glumila kondukterku u gradskom prevozu, pri čemu je imala zajedničku scenu sa "Žikom i Milanom" i "malim Mišom", kojeg igra Nikola Kojo, s kojim je zapevala kultni hit Dejana Cukića.

Pogledajte slike s premijere filma:

mahrina žikina dinastija

