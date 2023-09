PROFESORKA RODILA DVOJE DJECE RIJALITI ZVEZDI! Ko je supruga Mikija Đuričića?

Supruga Mikija Đuričića na svijet je donijela sina Arsenija, a ovo su detalji o njoj.

Izvor: Kurir/Ana Denda

Miki Đuričić, pčelar iz Kupinova i zvijezda nekoliko srpskih rijalitija, ponovo je postao otac!

Nakon ćerke Dunje koja mu je oplemenila i promijenila život, Miki je dobio sina kojeg su on i njegova supruga nazvali Arsenije. Čestitke pristžu sa svih strana, a više nego ikad vlada interesovanje o detaljima iz života njegove izabranice Angeline.

Angelina je po zanimanju profesorka, radi u dve škole i njena želja bila je da se javno ne eksponira. Mikijeva supruga je iz Inđije i život je posvetila putovanjima i obrazovanju. Đuričić je u više navrata sa osmjehom na licu govorio o njoj, a tada je otkrio kako se upoznao sa sadašnjom suprugom.

"Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Ja imam sreće, koji sam prošao sve. Nisam bio ljubavnik, ali sam imao žene i to. Ja sam se oženio u 43. godini, ni to nije baš dobro. Mene ne može to sad da povuče tako. Ja sad imam nešto o čemu bi trebalo da pričam", rekao je zadrugar, pa otkrio i kako je upoznao sadašnju suprugu.

"Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio... Moj prvi komšija radi s njenom sestrom. On radi u Domu zdravlja, a njena sestra je doktor u Pećincima. Šta je slučajnost? On se oženio s njenom sestrom i ove godine su dobili blizance, ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno. Ona je profesor u dvije škole. Proputovala je pola svijeta, jako sposobna i vrijedna žena, a što je najvažnije, jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog djeteta. Uloga oca me je totalno promijenila i shvatio sam da više nisam ja bitan, nego si srećan kada je to dijete srećno. Ja sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata", priznao je svojevremeno Miki.

BONUS VIDEO: