OD TESNE KOŽE DO SKANDALA S MIKIJEM ĐURIČIĆEM U RIJALITIJU: Suzana posle ŠAMARA nestala iz javnosti - ovako sada izgleda

Pevačica i glumica Suzana Perović učestvovala je u rijalitiju Zadruga 2, u kojem se desio neviđeni skandal zbog kojeg je Miki Đuričić završio u kućnom pritvoru

Pre 5 godina, javnost je imala prilike da u rijalitiju Zadruga gleda Suzanu Perović, pevačicu i glumicu koja je zavela i prevarila Šojića u filmu "Tesna koža". Glumica koja se jednom prilikom prisetila saradnje sa Lanetom Gutovićem, koji joj je makazama sekao suknju koju nosi u filmu, postala je deo rijalitija 2018. godine, al i neslavno izašla iz njega.

Ona je u ovom rijalitiju imala romasu sa Mikijem Đuričićem, koji ju je potom ošamario i dobio kaznu kućnog pritvora godinu dana zbog nasilja u rijalitiju.

Suzana je jednom prilikom, gostujući u emisiji Magazin in, pričala i o ovom događaju.

"Plakala sam zato što me je povredio sam taj čin. U životu mi se to nije desilo, nisam ni slutila da tako nešto može da mi se desi, pogotovo ne od čoveka koji je od mene napravio boginju, od čoveka koji mi je zvezde sa neba skidao... Na kraju je pustio da mi sa neba padne na glavu, da me potpuno potopi. Plakala sam jer je srušio sve zajedničke snove. Plakala sam jer sam shvatila da je to kraj - oprostiću to kao čovek, ali to više nikada ne može da bude kao što je bilo niti će biti. Desilo mi se posle toliko godina nešto najlepše, to je je ljubav, a posle toga mi se dešava nešto najgore, to je horor. Emocije su mi se pomešale, ja sam i dan danas u nekoj konfuziji".

Posle finala Zadruge, Suzana se nije oglašavala u medijima, nigde se nije pojavljivala, dok je pčelar iz Kupinova u međuvremenu postao otac ćerke Dunje i skrasio se pored žene Angeline.

Sada je na Instagramu objavila par fotografija na kojima vidimo kako sada izgleda:

